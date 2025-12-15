Variedades

Mais ovo em 2026: 5 receitas para inserir na rotina

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 15/12/25 19h06
Ovos mexidos cremosos com cebolinha (Imagem: Arkadiusz Fajer | Shutterstock)

A chegada de um novo ano inspira mudanças, novos hábitos e escolhas mais conscientes à mesa. Prático, nutritivo e extremamente versátil, o ovo é um ingrediente que combina perfeitamente com esse momento de recomeço. Presente em receitas simples ou elaboradas, ele ajuda a construir refeições equilibradas, saborosas e fáceis de preparar — ideais para quem quer iniciar 2026 com mais leveza e bem-estar.

Rico em proteínas, vitaminas e minerais essenciais, o ovo oferece combinações leves e nutritivas que conversam com a proposta de “começar bem o ano”. Segundo Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, o alimento é um aliado poderoso para quem deseja adotar hábitos mais saudáveis em 2026. “O ovo traz saciedade, praticidade e equilíbrio nutricional. Ele combina com receitas frescas, festivas e também com o cotidiano. É perfeito para quem quer iniciar o ano com escolhas mais inteligentes à mesa”, explica.

Por que começar 2026 comendo mais ovos?

  • Garante saciedade e leveza, ajudando a equilibrar a ceia e as refeições do início do ano;
  • É extremamente versátil, indo de pratos salgados a sobremesas;
  • Tem preparo rápido, ideal para a rotina corrida de janeiro;
  • É nutritivo e energético, contribuindo para disposição e bem-estar;
  • É acessível, tornando o hábito saudável viável para todas as famílias.

Receitas com ovo para 2026

A seguir, a nutricionista Lúcia Endriukaite lista 5 receitas com ovo para começar 2026 com sabor e equilíbrio. Confira!  

Ovos mexidos cremosos com cebolinha

Ingredientes

  • 8 ovos
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 4 colheres de sopa de creme de leite
  • 6 colheres de sopa de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo baixo, adicione os ovos e mexa delicadamente. Quando começarem a firmar, acrescente o creme de leite. Retire do fogo ainda cremoso. Finalize com cebolinha. Sirva em seguida. 

Tabefe

Ingredientes

  • 1 l de leite
  • 300 g de açúcar
  • 10 gemas de ovo peneiradas
  • 100 g de amêndoas moídas
  • Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme homogêneo. Acrescente o leite e leve ao fogo baixo, mexendo com um fouet até formar um creme — sem deixar ferver. Retire do fogo, misture as amêndoas moídas, distribua em copos ou taças e leve à geladeira por 2 horas. Após esse tempo, polvilhe canela e sirva em seguida.

Patê de ovos

Ingredientes

  • 8 ovos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de hortelã picada
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 4 colheres de sopa de amêndoas laminadas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar e esfriar

Modo de preparo

Em uma panela com água, cozinhe os ovos por 12 minutos em fogo médio. Em seguida, transfira para um recipiente com água fria para interromper o cozimento. Descasque, pique e, em uma tigela, misture com o azeite, o sal, a pimenta-do-reino, a hortelã e a salsinha. Finalize com as amêndoas laminadas e sirva em seguida. 

Dica: para uma textura mais cremosa, adicione queijo cottage, cream cheese ou uma colher de sopa de maionese.

Pudim servido em prato branco com um pedaço cortado em cima de mesa de madeira
Pudim tradicional (Imagem: Beto Chagas | Shutterstock)

Pudim tradicional

Ingredientes

Calda 

  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água

Pudim

  • 395 g de leite condensado
  • 395 ml de leite
  • 3 ovos
  • 1 colher de chá de extrato ou essência de baunilha

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Com cuidado, adicione a água aos poucos, o caramelo vai borbulhar. Mexa até dissolver completamente. Despeje a calda em uma forma para pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve. 

Pudim

No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, os ovos e a baunilha. Despeje na forma caramelizada. Coloque a forma em uma assadeira maior e adicione água quente até a metade da altura da forma do pudim. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Passe uma faca ao redor do pudim para soltá-lo e desenforme em um prato com cuidado. Sirva em seguida.

Salada de folhas com ovos pochê

Ingredientes

Salada

  • 300 g de alface-americana
  • 200 g de rúcula
  • 2 tomates cortados em gomos
  • 1 pepino fatiado
  • 1 cenoura ralada
  • 150 g de queijo gruyère ou parmesão em lascas

Ovo

  • 4 ovos
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • Água para cozinhar

Molho vinagrete

  • 4 colheres de sopa de azeite extravirgem
  • 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico
  • 1 colher de chá de mostarda
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Ovo

Em uma panela larga, aqueça a água e o vinagre em fogo médio. Quebre cada ovo em uma xícara. Quando a água ferver, mexa a água com uma colher formando um redemoinho e deslize o ovo no centro. Cozinhe por 5 minutos. Retire com uma escumadeira, escorra em papel-toalha e, se necessário, apare as bordas com uma tesoura. Reserve.

Molho vinagrete

Em um recipiente pequeno, coloque o azeite extravirgem, o vinagre balsâmico, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem com um garfo até o molho emulsificar e ficar homogêneo. Reserve. 

Montagem

Em uma travessa, disponha as folhas e adicione os legumes, as lascas de queijo e finalize com os ovos pochê. Regue com o molho vinagrete e sirva em seguida. 

Lúcia Endriukaite reforça que o alimento representa perfeitamente o espírito de renovação do ano novo: “o ovo simboliza recomeço: simples, acessível e cheio de possibilidades culinárias. Incorporá-lo ao cardápio do dia 31 e da primeira semana de janeiro é uma forma prática e saborosa de iniciar 2026 com mais equilíbrio e criatividade”.

Por João Pedro Costa

