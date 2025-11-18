Madeira escura: saiba como usar essa tendência na arquitetura

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com um tom castanho elegante, a madeira escura é a nova tendência e tem conquistado cada vez mais espaço na arquitetura de interiores, trazendo ares de sofisticação, acolhimento e personalidade aos ambientes. Mas não somente isso, um toque atemporal que pode ser aplicado tanto em projetos contemporâneos quanto clássicos.

“A madeira escura traz dramaticidade aos ambientes, marca volumes e cria contrastes visuais interessantes, principalmente quando combinada a elementos neutros ou claros”, explicam o designer de interiores Fabricio Frezza e o arquiteto Gabriel Figueiredo, da Frezza & Figueiredo Arquitetura e Interiores.

Benefícios da madeira escura

Para Fabricio Frezza, a madeira escura proporciona sofisticação e elegância ao décor de interiores. “Os tons escuros elevam a estética do espaço e agregam valor ao projeto”, afirma. Ao idealizar ambientes envolventes e mais intimistas, os profissionais apostam nesse elemento para conceber atmosferas com visual acolhedor e personalidade marcante, características que tornam cada espaço único.

Gabriel Figueiredo relembra que, nos anos 2000, o uso da madeira clara se popularizou e se manteve constante durante a década seguinte. No entanto, aos poucos, esse domínio vem cedendo lugar a tonalidades mais escuras, profundas e cheias de alma. “Naquela época, a madeira escura era vista como algo ‘datado’. Hoje, esse resgate histórico e afetivo nos permitiu lançar um novo olhar sobre o passado, resgatando uma aura que havia sido esquecida”, ressalta.

Versatilidade da madeira escura

Pedras naturais são excelentes aliadas na composição com madeira escura. Do ébano ao jacarandá, é possível entregar contrastes sofisticados utilizando uma paleta neutra, sofisticada e atemporal. “Diferentemente do que muitos pensam, a madeira escura não pesa no ambiente quando bem usada. Esses contrastes resultam em espaços dinâmicos, refinados e atemporais”, explica Gabriel Figueiredo.

Nas escolhas, elementos como couro e palha natural formam uma combinação perfeita com a madeira, evocando as raízes do design brasileiro. “Eles preservam a identidade do nosso design e reforçam a sensação de aconchego”, complementa Fabricio Frezza.

Os revestimentos em madeira escura ajudam a compor espaços sofisticados (Imagem: Carolina Mossin | Projeto: Frezza & Figueiredo Arquitetura e Interiores)

Aplicação da madeira escura

Painéis, brises, forros e pisos trazem textura e conforto aos ambientes. Segundo Gabriel Figueiredo, os revestimentos em madeira escura ajudam a compor espaços sofisticados. “No piso, esse material remete à arquitetura clássica, mas, quando combinado a um mobiliário moderno, cria um contraponto elegante que torna o décor atemporal”, exemplifica.

No mobiliário, armários, bancadas, aparadores e estantes em tons de nogueira, imbuia, sucupira ou carvalho escuro funcionam como pontos de destaque no projeto de interiores. Fabricio Frezza, porém, faz um alerta: é importante buscar equilíbrio. “Recomenda-se combinar a madeira escura com materiais claros, superfícies transparentes ou espelhadas e iluminação indireta quente”, orienta.

Iluminação com aliada

A iluminação é uma grande aliada no uso da madeira escura. Os profissionais destacam que a luz quente valoriza os acabamentos, projetando jogos de luz e sombra que evidenciam a textura e a profundidade do material, reforçando a atmosfera elegante e acolhedora dos ambientes.

Por Alexandre Agassi