Maçã com ou sem casca? Entenda como aproveitar melhor seus nutrientes

A maçã é uma das frutas mais populares e consumidas no mundo, apreciada por pessoas de diferentes idades, desde crianças até idosos. Com sabor agradável, textura crocante e diversas variedades, ela costuma fazer parte da alimentação diária pela praticidade.

Além de ser consumida naturalmente, pode ser utilizada no preparo de saladas, vitaminas, bolos, tortas e outras receitas. Rica em água, fibras e compostos antioxidantes, também oferece nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo.

Apesar de sua popularidade, uma dúvida bastante comum é se a maçã deve ser consumida com ou sem casca. Enquanto algumas pessoas preferem retirar a parte externa por causa da textura, outras optam por preservá-la para aproveitar melhor seus nutrientes. A verdade é que as duas formas de consumo podem fazer parte de uma alimentação saudável, mas existem diferenças nutricionais que merecem atenção.

Comer maçã com casca é mais nutritivo

Consumir a maçã com casca é uma das melhores maneiras de aproveitar seus nutrientes, especialmente as fibras e os compostos antioxidantes. Isso acontece porque a parte externa da fruta concentra substâncias importantes para a saúde, como flavonoides, entre eles a quercetina, que ajudam a proteger as células contra os danos provocados pelos radicais livres.

Além disso, a casca contribui para aumentar a quantidade de fibras ingeridas, favorecendo o funcionamento intestinal e prolongando a sensação de saciedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. Retirar essa parte da fruta elimina uma parcela significativa das fibras e a maior parte dos flavonoides.

Nutrientes presentes na maçã com casca

A maçã consumida com casca oferece fibras solúveis e insolúveis, vitamina C, potássio e diferentes compostos antioxidantes. Entre as fibras, destaca-se a pectina, encontrada principalmente na polpa, que contribui para a saúde intestinal e pode ajudar no controle do colesterol. Os flavonoides, presentes em maior concentração na casca, estão associados à proteção das células contra o estresse oxidativo.

De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 100 g de maçã crua com casca fornecem aproximadamente 2,4 g de fibras, enquanto a mesma quantidade da fruta descascada apresenta cerca de 1,3 g.

A maçã sem casca perde alguns nutrientes, mas continua sendo benéfica para a saúde (Imagem: StepanPopov | Shutterstock)

Quais são os benefícios da maçã sem casca?

Retirar a casca pode ser interessante em determinadas situações, especialmente para pessoas que apresentam dificuldades de mastigação, sensibilidade digestiva ou precisam seguir uma alimentação com menor quantidade de fibras por orientação profissional.

Embora a maçã com casca ofereça maior quantidade de fibras e antioxidantes, consumir a fruta descascada também pode trazer benefícios para a saúde. A polpa continua sendo fonte de água, carboidratos naturais, vitamina C, potássio e pectina, nutrientes que participam de diferentes funções do organismo.

A vitamina C, por exemplo, contribui para o funcionamento do sistema imunológico, enquanto o potássio participa da atividade muscular e do equilíbrio dos líquidos corporais. Além disso, a fruta fornece energia e ajuda na hidratação devido ao seu elevado teor de água.

Higienize adequadamente a maçã antes de consumir

Para aproveitar os benefícios da casca com segurança, é importante higienizar adequadamente a maçã antes do consumo. De acordo com a OMS, aproximadamente 600 milhões de pessoas no mundo — quase uma em cada dez — adoecem todos os anos por causa de alimentos contaminados. Dessas, cerca de 420 mil morrem, com maior prevalência em crianças menores de cinco anos.

A lavagem ajuda a diminuir a presença de microrganismos e parte dos resíduos superficiais. Mesmo quando a casca da maçã é retirada, a higienização deve ser realizada antes de cortar a maçã. Para higienizar frutas, verduras e legumes corretamente, o Ministério da Saúde recomenda o uso de uma solução clorada própria para alimentos.

Antes da desinfecção, os alimentos devem ser lavados em água corrente para remover sujeiras e resíduos visíveis. Em seguida, devem permanecer imersos na solução por, no mínimo, 10 minutos. Para prepará-la, é necessário diluir duas colheres de sopa de hipoclorito de sódio a 1% em um litro de água ou uma colher de sopa de hipoclorito de sódio a 2,5% na mesma quantidade de água.

Após esse período, os alimentos devem ser enxaguados novamente em água corrente. É importante utilizar apenas produtos indicados para a higienização de alimentos e seguir as orientações do fabricante.