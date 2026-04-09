Lua Minguante: veja o que cada signo deve desapegar

A Lua Minguante, que inicia em 10 de abril, trará o tempo da devolução, do esvaziamento e do silêncio fértil. Com isso, a vida pedirá interiorização e consciência. No período anterior à Lua Nova em Áries, que inaugurará um ciclo de coragem, impulso e inícios, seremos convidados a realizar uma limpeza profunda — emocional, mental, energética e física.

Esta será uma semana de faxina da alma; o que não for deixado definitivamente no passado tenderá a ocupar o espaço que o novo precisará para se instalar em nossas vidas. Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari explica o que cada signo deverá desapegar durante esta fase. Confira!

Áries

O ariano deverá liberar tensões antigas e agir com mais consciência emocional (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

A limpeza de Áries será da impulsividade acumulada e da raiva guardada. Será o momento de reconhecer frustrações antigas, disputas inúteis e batalhas que não fazem mais sentido. Será importante soltar a necessidade de vencer a qualquer custo. Movimentar o corpo, transpirar e descarregar a tensão ajudará nesse processo.

Touro

O taurino deverá desapegar do que não faz mais sentido em sua vida (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

A limpeza de Touro estará nos apegos emocionais e materiais. Objetos, relacionamentos, hábitos e rotinas nocivas que perderam a energia e continuam ocupando espaço apenas por segurança deverão ser deixados no passado. Será necessário desapegar de roupas, objetos e papéis acumulados.

Gêmeos

O geminiano deverá silenciar a mente e filtrar melhor o que consome (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

A limpeza de Gêmeos deverá ser feita na mente sobrecarregada. Pensamentos repetitivos, excesso de informação e conversas que não levam a lugar algum precisarão ser encerrados. Será o momento de abrir espaço para o silêncio digital e reduzir o uso das redes sociais, diminuindo os estímulos.

Câncer

O canceriano deverá deixar mágoas e ressentimentos para trás (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

A limpeza de Câncer deverá acontecer nas emoções antigas, nos apegos e nos ressentimentos. Guardar mágoas é como carregar um peso morto. A Lua Minguante pedirá perdão, especialmente nos relacionamentos. Será importante silenciar e perdoar, independentemente de quem seja. Organizar a casa ajudará a libertar memórias acumuladas.

Leão

O leonino deverá se libertar da necessidade de validação externa (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

Leão deverá fazer uma limpeza na necessidade de validação externa. Será momento de abandonar personagens, papéis vazios e expectativas que não representam mais quem você é. Será essencial se libertar de pessoas e compromissos sociais que drenam sua energia.

Virgem

O virginiano deverá se libertar da cobrança excessiva e acolher suas imperfeições (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

Virgem deverá se livrar da tendência à autocrítica excessiva. Por trás do perfeccionismo existe um grande medo. A Lua Minguante pedirá que você deixe para trás a culpa por não ser perfeito(a). Nesse sentido, limpezas emocionais e no ambiente ajudarão a organizar a mente.

Libra

O libriano deverá encerrar relações que não trazem mais equilíbrio (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

Libra deverá se livrar dos relacionamentos desequilibrados e tóxicos. Promessas vazias, acordos injustos e vínculos mantidos por conveniência pedirão encerramento. Será necessário finalizar o que for preciso com conversas elegantes.

Escorpião

O escorpiano deverá deixar o controle de lado e se abrir para mudanças profundas (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

A limpeza de Escorpião deverá ser nas obsessões e nos apegos emocionais intensos, especialmente em vínculos tóxicos. Controle, ciúme e necessidade de posse já cumpriram seu papel e deverão ser deixados no passado. Será momento de se desapegar de objetos e pessoas ligados ao passado emocional.

Sagitário

O sagitariano deverá revisar crenças e seguir novos caminhos com mais verdade (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

A limpeza de Sagitário deverá ser em crenças antigas que já não se alinham com o momento presente. Ideias, filosofias e planos que não inspiram mais deverão ser abandonados. Para isso, recomenda-se doar livros acumulados, revisar planos e cancelar projetos sem sentido.

Capricórnio

O capricorniano deverá reorganizar suas prioridades e deixar pesos desnecessários (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

Capricórnio deverá se livrar de pressões e responsabilidades que já não fazem sentido. Será momento de parar de carregar pesos que não são seus. Será necessário reorganizar a agenda e as prioridades.

Aquário

O aquariano deverá confiar mais no fluxo da vida e no inesperado (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

Aquário deverá se livrar das expectativas sobre o futuro. A Lua Minguante em Capricórnio pedirá rendição e entrega ao novo e ao desconhecido. Será o momento de se permitir seguir o fluxo da vida e desapegar de projetos que não trazem mais entusiasmo.

Peixes

O pisciano deverá abandonar ilusões e buscar mais conexão com a realidade (Imagem: Ola-ola | Shutterstock)

A limpeza de Peixes deverá ser feita nos padrões de escape emocional e nas ilusões. Fugas, fantasias e idealizações precisarão dar lugar à realidade. Descanso, silêncio e contato com a natureza serão fundamentais neste período.

Ritual simples para todos os signos

Escolha um dia da semana para limpar um espaço da casa enquanto afirma: “Estou abrindo espaços para o novo ciclo que começa”. Quando a Lua Nova chegar em Áries, o terreno estará limpo e a vida terá espaço para recomeçar.

Por Mariah Santos