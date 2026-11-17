Nesta terça-feira, 17 de novembro, a Lua está em sua fase Crescente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o satélite natural da Terra entrou nessa etapa às 08h48, no horário de Brasília. Com isso, a porção iluminada do astro que pode ser observada da Terra aumenta gradualmente a cada noite, até chegar à Lua Cheia, prevista para o dia 24 de novembro.

Durante esse intervalo, a iluminação avança gradualmente sobre o disco lunar, fazendo com que ele pareça ganhar tamanho no céu. Na realidade, a Lua não muda de formato nem aumenta de dimensão: o que se altera é a porção de sua superfície iluminada pelo Sol que conseguimos enxergar.

A fase Crescente também pode ser dividida em três momentos: Crescente Côncava, Quarto Crescente e Crescente Gibosa. Essa classificação permite acompanhar as mudanças na iluminação do satélite até que ele alcance a aparência completamente iluminada da Lua Cheia.

Por que a Lua fica iluminada apenas de um lado?

Uma das características mais interessantes das fases lunares é que a Lua não possui luz própria. O brilho que observamos no céu é resultado da luz solar refletida em sua superfície. Assim como acontece com a Terra, metade do satélite permanece iluminada pelo Sol, enquanto a outra metade fica na sombra. Entretanto, conforme a Lua percorre sua órbita ao redor do nosso planeta, a perspectiva de observação muda, fazendo com que diferentes proporções da parte iluminada fiquem visíveis para quem está na Terra.

A iluminação da superfície lunar muda gradualmente conforme o satélite percorre sua órbita ao redor da Terra (Imagem: bupropion | Shutterstock)

Quanto tempo dura o ciclo lunar?

O ciclo completo das fases da Lua recebe o nome de lunação ou mês sinódico e dura aproximadamente 29,5 dias. Esse é o intervalo entre duas Luas Novas consecutivas. Durante esse período, o satélite passa pelas diferentes etapas de iluminação, que se repetem continuamente.

Embora a Lua leve aproximadamente 27,3 dias para completar uma volta ao redor da Terra em relação às estrelas, o intervalo entre duas fases iguais é maior. Isso acontece porque, enquanto a Lua percorre sua órbita, a Terra também se movimenta ao redor do Sol. Assim, o satélite precisa avançar um pouco mais para voltar a apresentar a mesma posição relativa entre os três corpos celestes e repetir a fase anterior.

Lua Crescente influencia as marés

A Lua exerce influência sobre as marés terrestres por causa de sua força gravitacional, que atua sobre as águas dos oceanos. Entretanto, esse fenômeno também depende da influência gravitacional do Sol e da posição relativa entre os três corpos celestes.

Durante o Quarto Crescente, o Sol, a Terra e a Lua formam aproximadamente um ângulo de 90 graus quando observados em uma representação do plano orbital. Essa configuração favorece as chamadas marés de quadratura, caracterizadas por uma diferença menor entre os níveis da maré alta e da maré baixa em comparação com os períodos de Lua Nova e Lua Cheia, quando ocorrem as marés de sizígia.

Próxima mudança de fase da Lua

Depois do Quarto Crescente desta terça-feira, 17 de novembro, a Lua continuará aumentando sua porção iluminada até alcançar a fase Cheia. Conforme o calendário do INMET, a próxima mudança principal ocorrerá em 24 de novembro de 2026, às 11h55, no horário de Brasília.

Na sequência, o satélite começará a apresentar uma redução gradual da área iluminada, entrando no período Minguante em seu ciclo seguinte. Esse movimento faz parte de um processo natural e contínuo, resultado da interação entre a luz solar e o movimento orbital da Lua ao redor da Terra.