Nesta segunda-feira, 23 de novembro, a Lua está na fase Crescente, especificamente na etapa conhecida como Lua Crescente Gibosa. Essa é uma fase intermediária do ciclo lunar, que começa após o Quarto Crescente e se estende até a Lua Cheia. Nesse período, o satélite natural da Terra apresenta entre 97% e 99% de sua superfície visível iluminada pelo Sol, formando um ângulo superior a 90° e inferior a 180° em relação ao astro.

A fase dura, em média, sete dias, período em que a porção iluminada aumenta gradualmente até atingir sua totalidade aparente na Lua Cheia, prevista para terça-feira, 24 de novembro, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Características visuais da Lua Crescente Gibosa

A principal característica visual da Lua Crescente Gibosa é sua aparência quase completamente iluminada. Diferentemente do que acontece no Quarto Crescente, quando apenas metade do disco lunar pode ser observada iluminada da perspectiva terrestre, nessa etapa a maior parte da superfície visível já recebe a luz solar. Por isso, o astro apresenta um formato arredondado e convexo, com apenas uma pequena porção ainda na sombra. A cada noite, essa área iluminada aumenta, fazendo com que a Lua pareça cada vez mais próxima de sua forma cheia.

Outro aspecto interessante é a luminosidade do satélite natural. Como quase todo o disco visível está iluminado, a Lua ganha destaque no céu noturno e pode ser observada com facilidade em condições meteorológicas favoráveis. Sua aparência também permite identificar detalhes da superfície, como crateras, planícies e montanhas lunares.

A região que separa a parte iluminada da parte escura é chamada de terminador. Nessa linha, a incidência da luz solar produz sombras que ajudam a evidenciar o relevo lunar, tornando algumas formações mais perceptíveis durante a observação com telescópios e binóculos.

O nome “Crescente Gibosa” ajuda a compreender a aparência dessa fase lunar (Imagem: J. P. B | Shutterstock)

Significado do nome “Crescente Gibosa”

O nome dessa etapa também ajuda a compreender sua aparência. O termo “Crescente“ indica que a porção iluminada está aumentando, enquanto “Gibosa” é uma expressão utilizada na astronomia para descrever o formato arredondado do astro quando mais da metade de seu disco está iluminada, mas ainda não chegou à totalidade.

É importante destacar que a mudança de aparência não significa que o satélite esteja aumentando de tamanho, mas que a perspectiva de observação da região iluminada pelo Sol está se modificando. Durante esse intervalo, o astro costuma nascer no período da tarde e permanecer visível durante a noite, avançando pelas primeiras horas da madrugada.

Simbologia da Lua Crescente Gibosa

Além das características astronômicas, a Lua Crescente Gibosa também apresenta significados simbólicos em diferentes tradições culturais e interpretações espirituais. Por estar próxima da fase Cheia, ela costuma ser associada ao amadurecimento de projetos, à expansão e à preparação para colher os resultados de esforços anteriores. Nessa perspectiva, o aumento da luminosidade representa simbolicamente o desenvolvimento de ideias, o fortalecimento de intenções e a aproximação de objetivos que começaram a ser construídos nas etapas anteriores do ciclo lunar.

Outro significado frequentemente atribuído a essa fase é a necessidade de avaliar escolhas e ajustar os planos antes de uma conclusão. Como a Lua está quase completamente iluminada, o período é interpretado como uma oportunidade para reconhecer avanços, identificar pontos que ainda precisam de atenção e organizar as próximas atitudes. Assim, a Crescente Gibosa representa, em algumas tradições espirituais, um momento de persistência, dedicação e preparação para uma nova etapa.