Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 06 de julho de 2026

Nesta segunda-feira, 06 de julho de 2026, a Lua está em sua fase Cheia. No entanto, esse cenário começará a mudar amanhã, terça-feira (07), às 16h30, quando o satélite natural da Terra passará para a fase Minguante, conforme o calendário astronômico divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A partir desse momento, a porção iluminada visível da Lua começará a diminuir progressivamente até chegar à Lua nova. O astro também nascerá mais tarde e permanecerá visível por menos tempo no céu noturno, o que fará com que sua observação se torne mais comum nas últimas horas da madrugada e no início da manhã.

O truque da “letra”

Um dos métodos mais simples para identificar a Lua Minguante é o chamado “truque da letra”, bastante usado por observadores do céu para reconhecer as fases lunares apenas pela forma da iluminação. No Hemisfério Sul, como no Brasil, a Lua Minguante aparece com a parte iluminada formando a letra “D”, indicando que a luminosidade está diminuindo dia após dia.

No Hemisfério Norte, ocorre o inverso: a Lua Minguante se assemelha à letra “C”. Essa diferença acontece por causa da forma como o astro é observado no céu a partir de cada hemisfério, o que altera a orientação aparente da iluminação. Na Linha do Equador, ela nasce deitada, parecendo um sorriso.

Muitos agricultores utilizam a Lua Minguante para tarefas como poda de plantas, controle de pragas e limpeza do terreno (Imagem: FotografiaCero | Shutterstock)

Tradição agrícola

Em diferentes culturas rurais e sistemas tradicionais de cultivo, a Lua Minguante é vista como uma fase em que a energia da natureza está mais voltada para o “recolhimento”. Por isso, ela é considerada um período mais favorável para encerrar atividades agrícolas, em vez de iniciar novos plantios.

Nesse contexto, muitos agricultores utilizam a Lua Minguante para tarefas como poda de plantas, controle de pragas e limpeza do terreno, já que se acredita que a seiva das plantas tende a estar menos ativa nessa fase. Isso, segundo a tradição, ajuda a reduzir o crescimento excessivo e favorece a recuperação das espécies vegetais.

Próxima fase lunar

Depois da Lua Minguante, o próximo grande marco do ciclo lunar acontecerá em 14 de julho, às 06h45, conforme o INMET, quando ocorrerá a Lua nova. Nessa etapa, a porção iluminada do satélite começará a diminuir gradualmente até se tornar praticamente invisível a olho nu, atingindo seu ponto máximo de ausência de iluminação aparente e dando início a um novo ciclo lunar.