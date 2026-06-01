Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 01 de junho de 2026

Nesta segunda-feira, 1º de junho, a Lua está na fase Cheia. O satélite natural da Terra entrou nessa etapa no último domingo, 31 de maio, às 05h46, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Neste momento, ela aparece com 100% de sua face iluminada voltada para a Terra, embora já esteja iniciando o processo natural de perda gradual de iluminação visível, caminhando lentamente para a fase Minguante.

A Lua Cheia é uma das fases mais conhecidas e fáceis de observar a olho nu. Ela acontece quando a Terra fica posicionada aproximadamente entre o Sol e a Lua, permitindo que toda a parte iluminada pelo Sol fique voltada para quem observa do planeta. Esse alinhamento cria a impressão de um disco completamente iluminado no céu. O ciclo completo do astro dura cerca de 29,5 dias e passa continuamente pelas fases Nova, Crescente, Cheia e Minguante.

Lua Azul

O que torna esta Lua Cheia especialmente interessante é o fato de ela ser a segunda registrada em maio. A primeira ocorreu no dia 1º de maio. Quando duas Luas Cheias acontecem dentro do mesmo mês do calendário, a segunda recebe popularmente o nome de “Lua Azul”. Apesar do nome, ela não fica azul: trata-se apenas de uma classificação calendárica para um fenômeno relativamente incomum, que costuma ocorrer aproximadamente a cada dois ou três anos.

Outro detalhe curioso é que esta segunda Lua Cheia de maio também ocorre próxima ao apogeu lunar — o ponto da órbita em que o astro fica mais distante da Terra. Isso significa que ela pode parecer ligeiramente menor e menos brilhante do que outras Luas Cheias observadas ao longo do ano.

Por esse motivo, alguns astrônomos classificam esse evento também como uma “microlua”, o oposto do fenômeno conhecido como superlua. A diferença visual é discreta, mas existe e pode ser percebida em comparações fotográficas.

Em breve, a Lua entrará em sua fase Minguante (Imagem: andrzej bochenski | Shutterstock)

Próximas fases da Lua

Mesmo entrando oficialmente na etapa Cheia no domingo, a Lua continuará parecendo completamente iluminada para muitas pessoas durante as noites seguintes. Isso acontece porque as transições entre as fases não ocorrem de forma abrupta aos olhos humanos. Nos próximos dias, porém, a porção iluminada começará a diminuir gradualmente até chegar à fase Minguante, marcada para a próxima semana.

Segundo o INMET, as próximas fases da Lua em junho são:

Minguante: 08 de junho;

08 de junho; Nova: 14 de junho

14 de junho Crescente: 21 de junho;

21 de junho; Cheia: 29 de junho.

Lua Cheia influencia fenômenos naturais

Além do espetáculo visual, a Lua Cheia também influencia diretamente diversos fenômenos naturais. Sua posição intensifica os efeitos gravitacionais sobre os oceanos, contribuindo para marés mais intensas, conhecidas como marés de sizígia. Cientificamente, essa fase é importante porque permite estudos relacionados à iluminação lunar, comportamento animal, navegação e até observações astronômicas específicas.

Para quem gosta de observar o céu, esta continua sendo uma das melhores fases para contemplar a Lua sem necessidade de equipamentos especiais. Basta olhar para o céu após o pôr do sol para encontrar um dos fenômenos astronômicos mais familiares — e, ao mesmo tempo, mais fascinantes — vistos da Terra.