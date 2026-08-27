Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quinta-feira, 27 de agosto de 2026

Nesta quinta-feira, 27 de agosto, a Lua encontra-se no fim da fase Crescente, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Essa etapa do ciclo lunar iniciou no dia 19, às 23h46. Desde então, a parte iluminada do satélite natural visível da Terra foi aumentando gradualmente a cada noite. No entanto, amanhã, 28 de agosto, já inicia a Lua Cheia, às 01h19.

A Lua Crescente faz parte da primeira metade do ciclo lunar, que dura cerca de 29,5 dias. Depois da Lua Nova, quando a face voltada para a Terra recebe pouca ou nenhuma luz solar direta, o satélite continua sua órbita ao redor do planeta. Aos poucos, uma área cada vez maior da parte iluminada passa a ficar voltada para nós, fazendo com que uma porção maior de sua superfície iluminada se torne visível da Terra.

Na linguagem da astronomia, é importante lembrar que a Lua não muda realmente de forma. Ela é sempre aproximadamente esférica e o Sol ilumina continuamente metade de sua superfície. O que muda é o ângulo a partir do qual observamos essa região iluminada. As fases lunares são, portanto, resultado da movimentação e das posições relativas entre o Sol, a Terra e a Lua.

Como observar a Lua Crescente no céu?

A visibilidade da Lua depende de fatores como a fase em que ela se encontra, o horário e as condições do céu. Durante a etapa Crescente, o satélite tende a ficar cada vez mais evidente no céu ao longo da tarde e da noite. Próximo da Lua Cheia, por exemplo, sua presença no céu se torna mais marcante e permanece visível por mais tempo durante a noite.

Para observar o astro, não é necessário utilizar telescópio ou binóculo. A olho nu, já é possível acompanhar suas mudanças de forma e luminosidade ao longo dos dias. Com equipamentos de observação, porém, detalhes da superfície, como grandes crateras e regiões mais escuras, podem se tornar mais fáceis de identificar.

Durante o eclipse lunar parcial, a Lua poderá ganhar uma tonalidade acobreada no céu (Imagem: Ghadz | Shutterstock)

Eclipse lunar parcial poderá ser visto em todo o Brasil

Além da chegada da Lua Cheia, a noite desta quinta-feira, 27 de agosto, para a madrugada de sexta-feira, 28 de agosto, será marcada por um eclipse lunar parcial de grande magnitude, que poderá ser observado em todo o território brasileiro, desde que as condições do céu sejam favoráveis.

O fenômeno começará ainda na quinta-feira, às 22h24, e seguirá pela madrugada. O momento em que a Lua estará mais escurecida será às 01h13 de sexta-feira, quando grande parte de seu disco estará encoberta pela parte mais escura da sombra projetada pela Terra.

Durante o eclipse, a Terra ficará posicionada entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Por estar próximo de um eclipse total, o fenômeno poderá fazer com que a Lua apresente uma tonalidade avermelhada ou cobreada, resultado da passagem e da refração da luz solar pela atmosfera terrestre. O evento poderá ser acompanhado a olho nu, sem a necessidade de filtros ou proteção ocular.