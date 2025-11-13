Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quinta-feira, 13 de novembro de 2025

Nesta quinta-feira, 13 de novembro, a Lua está em sua fase minguante. O fenômeno teve início ontem, às 2h28 da madrugada, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Nesse período, o satélite natural da Terra exibe uma iluminação parcial: parte do disco lunar ainda é visível, mas vai diminuindo gradualmente a cada noite. Essa redução acontece porque a posição relativa entre o Sol, a Terra e a Lua muda, fazendo com que menos luz solar seja refletida em direção ao nosso planeta.

A fase minguante marca o fim de um ciclo lunar e o início da preparação para a Lua nova. É um momento de transição no qual o brilho da Lua vai se apagando lentamente, criando uma aparência mais sutil no céu. Para quem observa o firmamento, é um período interessante, pois a Lua aparece principalmente na madrugada e no amanhecer, quando o céu ainda está escuro o suficiente para destacar sua silhueta delicada.

O que é a Lua minguante

A Lua minguante é uma das quatro principais fases do ciclo lunar, que dura cerca de 29 dias e meio. Ela ocorre logo após a Lua cheia e antes da Lua nova. Nessa etapa, o satélite passa a refletir uma quantidade cada vez menor de luz solar, o que faz com que sua forma visível se reduza gradualmente. A cada noite, o lado iluminado diminui, dando origem ao termo “minguante”.

Durante a fase minguante, a Lua nasce mais tarde a cada dia (Imagem: bupropion | Shutterstock)

Aspectos científicos

A fase minguante ocorre porque a Lua, ao orbitar a Terra, vai mudando sua posição em relação ao Sol. Quando ela está do lado oposto ao Sol, totalmente iluminada, temos a Lua cheia. Conforme ela se desloca, o ângulo entre os três corpos (Sol, Terra e Lua) se altera, e a luz refletida diminui. Isso faz com que a superfície visível vá escurecendo de maneira contínua até chegar à Lua nova, quando o satélite fica entre o Sol e a Terra, e sua face iluminada não é visível para nós.

Durante a fase minguante, a Lua nasce mais tarde a cada dia — geralmente por volta da meia-noite — e se põe no período da manhã. Por isso, é mais fácil observá-la nas últimas horas da madrugada. A luminosidade reduzida da Lua também favorece a observação de estrelas e outros corpos celestes, já que o céu fica menos iluminado pela luz lunar.