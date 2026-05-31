Lua Cheia em Sagitário: 6 signos que podem mudar de vida nesta fase

A segunda Lua Cheia do mês de maio promete trazer intensidade, expansão e decisões importantes para certos signos do zodíaco. Com a energia de Sagitário em destaque, temas ligados à liberdade, coragem, viagens, estudos, espiritualidade e mudanças de rumo ganharão força. Esse movimento lunar tenderá a iluminar caminhos que estavam confusos e poderá marcar verdadeiras viradas de chave para algumas pessoas.

A seguir, veja quais signos terão mais chances de viver transformações profundas durante essa lunação!

1. Áries

Para Áries, o período ativará o impulso de crescimento e poderá trazer mudanças inesperadas na carreira, nos estudos e novos projetos (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A Lua Cheia em Sagitário movimentará sua vontade de crescer e sair da zona de conforto. Mudanças ligadas ao trabalho, viagens, cursos ou novos projetos poderão surgir de forma inesperada, trazendo uma sensação de renovação. Você poderá perceber que está pronto(a) para abandonar velhos padrões e apostar em algo muito maior.

2. Gêmeos

Gêmeos viverá um momento de decisões importantes nos vínculos afetivos e profissionais, com conexões se fortalecendo ou chegando ao fim (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

Relacionamentos e parcerias entrarão em evidência. Essa lunação poderá provocar decisões importantes no amor, nas amizades e até no ambiente profissional. Algumas conexões poderão se fortalecer profundamente, enquanto outras chegarão ao fim para abrir espaço para algo mais alinhado com o seu momento atual.

3. Leão

Leão terá um momento de destaque pessoal, com oportunidades criativas, afetivas e de valorização da autoestima (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A energia sagitariana favorecerá brilho pessoal, criatividade e expansão emocional. Você poderá receber uma oportunidade especial ou perceber que finalmente chegou a hora de assumir um novo papel na vida. O período também favorecerá romances intensos e mudanças ligadas à autoestima.

4. Virgem

Para Virgem, o foco será na vida familiar e emocional, favorecendo reorganizações internas e possíveis mudanças no lar (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

Questões familiares e emocionais poderão passar por uma grande transformação. A Lua Cheia ajudará você a enxergar situações que estavam sendo ignoradas, trazendo coragem para reorganizar sua vida pessoal. Mudanças de casa, reconciliações ou encerramentos importantes poderão acontecer.

5. Sagitário

Sagitário viverá uma fase de encerramentos e recomeços, impulsionando decisões pessoais e uma forte sensação de renovação (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

Como a Lua Cheia acontecerá no seu signo, o impacto tenderá a ser ainda mais forte. Esse será um momento de fechamento de ciclo e renascimento pessoal. Você poderá sentir necessidade de mudar hábitos, iniciar novos caminhos ou tomar decisões que vinha adiando há meses. A sensação de libertação será intensa.

6. Peixes

Para Peixes, a carreira ganhará movimento, trazendo novas possibilidades, reconhecimento e reflexões sobre propósito e direção de vida (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A área profissional ganhará destaque e poderá trazer surpresas importantes. Reconhecimento, novos convites ou mudanças de direção poderão transformar sua rotina nos próximos meses. Essa Lua Cheia também despertará reflexões profundas sobre propósito de vida e realização pessoal.