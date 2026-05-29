Lua Azul rara: 4 signos que serão mais afetados pelo fenômeno

Em alguns momentos, tudo parece pedir mudança ao mesmo tempo. Conversas mal resolvidas reaparecem, decisões começam a pesar mais e até aquela sensação de “não dá mais para continuar assim” fica mais forte. Pois é exatamente esse clima que muita gente pode sentir na próxima semana com a chegada da Lua Azul.

O fenômeno acontece no dia 31 de maio, às 5h45 da manhã, no signo de Sagitário, e carrega um simbolismo bem intenso na astrologia. Simone Taróloga, especialista da iQuilibrio, explica que, apesar do nome, a Lua não fica azul no céu. “Ela recebe esse título por ser a segunda Lua Cheia dentro do mesmo mês, algo raro, que acontece apenas a cada dois ou três anos”, pontua.

E, desta vez, o evento será ainda mais especial. Além da Lua Azul, teremos também uma microlua, pois o astro estará mais distante da Terra. “Na prática, ela pode parecer um pouco menor e menos brilhante, mas energeticamente o momento continua sendo considerado poderoso para encerramentos, decisões e mudanças importantes”, comenta Simone Taróloga.

Por que tanta gente sente a vida “virando” durante uma Lua Azul?

Na astrologia, a Lua Cheia já costuma representar ápice, revelações e emoções vindo à tona. A Lua Azul intensifica ainda mais essa energia. É como se aquilo que estava sendo empurrado com a barriga começasse a pedir definição.

Relacionamentos sem futuro, trabalhos que já não fazem sentido, amizades desgastadas, escolhas adiadas, tudo isso pode ganhar um peso diferente. De acordo com a taróloga, como essa Lua acontecerá em Sagitário, signo ligado à expansão, verdade e liberdade, a tendência será surgir uma vontade muito forte de mudar a rota da própria vida. Aquele clássico pensamento: “Eu realmente quero continuar desse jeito?”.

Signos que devem sentir a Lua Azul com mais força

1. Sagitário

O signo mais impactado pelo fenômeno poderá viver uma espécie de “reinício interno”. Questões ligadas ao propósito de vida, carreira e futuro tenderão a ficar muito evidentes. Será um período importante para recalcular a rota.

2. Gêmeos

Como signo oposto complementar de Sagitário, Gêmeos poderá sentir mudanças acontecendo rápido demais. Conversas importantes, decisões e viradas inesperadas entrarão em destaque.

3. Escorpião

A energia emocional promete ser intensa. Mágoas antigas, questões afetivas e processos internos poderão vir à tona para serem finalmente encerrados.

4. Aquário

O momento favorecerá cortes necessários, principalmente em amizades e relações que já não fazem mais sentido. Algumas conexões poderão simplesmente perder a força.

A Lua Azul pode gerar vontade de recomeçar hábitos ou projetos (Imagem: Perfect Wave | Shutterstock)

Sinais que podem aparecer nos próximos dias

Mesmo quem não acompanha astrologia poderá perceber algumas mudanças emocionais durante esta fase. Entre os efeitos mais comentados, estão:

Necessidade de se afastar de ambientes cansativos;

Vontade de recomeçar hábitos ou projetos;

Sensação de clareza repentina sobre situações confusas;

Retorno de assuntos mal resolvidos;

Impulsividade para tomar decisões;

Maior sensibilidade emocional;

Necessidade de cortar excessos e desapegar.

“Também é um período que costuma mexer bastante com sonhos, intuição e coincidências estranhas, aquelas situações que fazem muita gente pensar que determinada situação não é por acaso”.

Rituais simples para aproveitar a energia da Lua Azul

Esse fenômeno costuma ser bom para fazer limpezas energéticas e manifestar intenções para os próximos meses. Abaixo, Simone Taróloga lista alguns rituais simples que podem ser feitos entre a noite do dia 31 de maio e a madrugada do dia 1º de junho:

Banho energético: alecrim e louro aparecem como combinação clássica para limpeza, expansão e abertura de caminhos;

alecrim e louro aparecem como combinação clássica para limpeza, expansão e abertura de caminhos; Carta de desapego: escrever em um papel tudo aquilo que deseja deixar para trás e depois queimá-lo com segurança simboliza encerramento de ciclos;

escrever em um papel tudo aquilo que deseja deixar para trás e depois queimá-lo com segurança simboliza encerramento de ciclos; Água da Lua: deixar uma garrafa de vidro com água sob a luz da Lua Cheia é um ritual muito popular entre pessoas que acreditam em energização e clareza mental.

“Por acontecer em Sagitário, signo do arqueiro, esse também é considerado um ótimo momento para escrever objetivos e visualizar os próximos passos da vida”, finaliza a especialista da iQuilibrio.

Por Ana Carolina Batista