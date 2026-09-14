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LOC: como é a técnica que dá mais definição e hidratação para os cachos

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 14/09/26 16h06
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A técnica LOC combina produtos diferentes para garantir cachos mais definidos e hidratados (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

A busca por cachos definidos, hidratados e com menos frizz tem uma nova aliada: a técnica LOC, que corresponde a líquido, óleo e creme. O diferencial desse método é apostar em produtos de texturas diferentes, pois sua combinação facilita a distribuição dos produtos pelo comprimento e contribui para um aspecto mais nutrido dos cachos.

Mulher de cabelos cacheados escuros, sorrindo de roupão branco, colocando produto de um frasco azul na palma da mão para aplicar no cabelo.
Cremes, gelatinas e ativadores de cachos são aplicados no passo final para definir e modelar os cabelos (Imagem: Pedro Ignacio | Shutterstock)

Como fazer a técnica LOC

Como indica a sigla, o primeiro passo é o líquido. Com os cabelos limpos e úmidos, umedeça os fios diretamente com água ou usando um borrifador em spray. Quanto mais molhado, melhor para receber os próximos produtos. Depois, vem a etapa do óleo. A aplicação deve ser feita do comprimento às pontas, mecha a mecha, em pequena quantidade de produto. O excesso, especialmente em fios finos ou com a raiz mais oleosa, pode deixar o cabelo pesado e reduzir o volume.

O maior segredo, como aponta a cabeleireira que integra o time responsável pelo curso de cachos e crespos do Instituto Embelleze Claudia Fernandes, é entender as necessidades do próprio fio e testar a quantidade de óleo pouco a pouco. Espere alguns instantes e passe para a próxima etapa.

Por fim, aplique o creme de pentear. “Gelatinas e ativadores de cachos também podem ser usados e entram nessa etapa”, ensina Claudia Fernandes. O produto pode ser distribuído com as mãos, depois escolha a técnica de estilização que mais se adapte ao seu cabelo, como a fitagem ou dedoliss para estimular a formação das mechas. Amasse os fios de baixo para cima com uma toalha de superfície lisa e deixe o cabelo secar naturalmente ou use um secador com difusor.

Resultado varia conforme o cabelo

Cabelos mais secos e porosos podem se beneficiar da combinação, enquanto fios finos, ondulados ou com tendência à oleosidade podem ficar pesados com a aplicação de óleo e creme.

Além disso, a quantidade de produto também interfere no resultado. Ela deve ser ajustada de acordo com a densidade, o comprimento e o nível de porosidade e ressecamento do cabelo. A técnica pode ajudar no day after, no entanto, para evitar acúmulo de produto, a profissional indica apenas borrifar água e um creme mais leve, sem repetir todas as etapas.

Por Juliana Vaz

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