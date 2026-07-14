Língua Portuguesa: veja quais são os tipos de conjunções e como utilizá-los

As conjunções são palavras invariáveis que desempenham um papel importante na construção das frases, pois servem para ligar orações ou termos que exercem a mesma função sintática. Elas ajudam a estabelecer relações de sentido, como adição, oposição, causa, condição e conclusão, tornando a comunicação mais clara e organizada.
Na gramática, as conjunções são classificadas em coordenativas e subordinativas, e cada um desses grupos possui subdivisões com funções específicas. A seguir, conheça quais são e entenda como utilizá-las corretamente.
Conjunções coordenativas
As conjunções coordenativas são utilizadas para ligar orações independentes entre si ou palavras e expressões que exercem a mesma função sintática dentro da frase. Elas estabelecem diferentes relações de sentido entre os elementos conectados, como adição, oposição, alternativa, conclusão e explicação. Por esse motivo, são divididas em cinco grupos, cada um com características e usos específicos. Confira quais são:
- Aditivas: e, nem, mas também, como também, bem como, mas ainda;
- Adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto;
- Alternativas: ou, ora, já, quer, seja, talvez;
- Conclusivas: logo, pois (depois do verbo), portanto, por isso, assim;
- Explicativas: que, porque, pois (antes do verbo).
Conjunções subordinativas
As conjunções subordinativas são usadas para ligar duas orações que apresentam relação de dependência entre si. Nesse caso, uma delas depende da outra para que o sentido da frase fique completo, sendo chamada de oração subordinada. Essas conjunções estabelecem diferentes relações de significado, como causa, condição, finalidade, tempo, comparação e concessão. Por isso, são classificadas em diversas subdivisões, de acordo com a função que desempenham na oração. Confira quais são:
- Integrantes: que, se. Introduzem orações que equivalem a substantivos;
- Causais: porque, que, como (= porque), visto que, uma vez que, já que, desde que. Introduzem uma oração que é a causa da ocorrência da oração principal;
- Concessivas: embora, ainda que, apesar de que, mesmo que, por mais que, posto que. Introduzem uma oração com ideia contrária à da principal;
- Condicionais: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Introduzem uma oração com hipótese para a ocorrência da principal;
- Conformativas: conforme, como (= conforme), segundo. Introduzem uma oração que exprime a conformidade de um fato com o outro;
- Finais: para que, a fim de que, que, porque (= para que). Introduzem uma oração que expressa a finalidade para que se realize a principal;
- Proporcionais: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Introduzem uma oração que expressa uma proporção à ocorrência principal;
- Temporais: quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que. Introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato da oração principal;
- Comparativas: como, tanto quanto, tal qual. Introduzem uma oração que expressa a ideia de comparação com a oração principal;
- Consecutivas: que (depois de tão, tal, tanto), de modo que, de maneira que. Introduzem uma oração que exprime a consequência da principal.
Por Tao Consult