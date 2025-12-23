Lichia: 8 benefícios para a saúde e como usá-la na ceia de Natal

A lichia (Litchi chinensis) é uma fruta tropical originária do sul da China, conhecida por sua casca avermelhada e textura rugosa que envolve uma polpa branca, suculenta e doce. Além de sua aparência exótica e sabor delicado, ela é amplamente apreciada na culinária por sua versatilidade e pelos inúmeros benefícios que oferece à saúde.

Inclusive, no estudo “Litchi chinensis: medicinal uses, phytochemistry, and pharmacology”, publicado Journal of Ethnopharmacology, os extratos brutos e compostos puros isolados da lichia exibiram atividades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas, antivirais, antidiabéticas, antiobesidade, hepatoprotetoras e imunomoduladoras significativas.

Abaixo, confira alguns benefícios da lichia para a saúde e como usá-la na ceia de Natal!

1. Fortalece o sistema imunológico

A lichia é uma fonte de vitamina C, um nutriente importante para o fortalecimento do sistema imunológico. 100 g da fruta fornecem cerca de 49 mg dessa vitamina, segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC).

A vitamina C aumenta a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa contra infecções e doenças. Além disso, ela atua como um antioxidante, protegendo o corpo contra os danos causados por radicais livres que podem enfraquecer o sistema imunológico.

2. Combate o envelhecimento precoce

Os antioxidantes naturais da lichia, como os flavonoides, taninos e vitamina C, ajudam a combater os radicais livres, moléculas instáveis que aceleram o envelhecimento das células. O consumo regular da fruta, aliado a outros bons hábitos de vida, contribui para a saúde da pele, protegendo-a contra danos causados por exposição solar e poluentes, além de estimular a produção de colágeno, que mantém a firmeza e elasticidade da pele.

3. Melhora a digestão

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. A lichia contém fibras solúveis e insolúveis que desempenham um papel fundamental na saúde digestiva.

As fibras solúveis ajudam a regular os movimentos intestinais, prevenindo constipação e desconfortos abdominais. As insolúveis, por outro lado, estimulam o crescimento de bactérias benéficas no intestino, melhorando a microbiota intestinal. Isso contribui para a absorção adequada de nutrientes e a eliminação de toxinas do organismo.

4. Promove a saúde cardiovascular

Graças ao seu alto teor de potássio e baixo teor de sódio, a lichia ajuda a equilibrar a pressão arterial, um fator essencial para a saúde do coração. O potássio regula a contração dos músculos cardíacos, prevenindo arritmias e ajudando a manter um ritmo cardíaco saudável.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os adultos consumam pelo menos 3,5 gramas de potássio por dia. Além disso, os antioxidantes presentes na fruta protegem os vasos sanguíneos contra danos, reduzindo o risco de aterosclerose, hipertensão e outras doenças cardiovasculares.

A lichia, rica em fibras, pode ajudar no controle do peso (Imagem: Abdul Momin Photographer | Shutterstock)

5. Ajuda no controle de peso

Por ser uma fruta de baixa caloria e rica em água, a lichia é ideal para quem busca controlar o peso ou emagrecer. De acordo com dados da TBCA, 100 g da fruta contêm cerca de 77 calorias, além de ser altamente saciante devido ao seu teor de fibras. Isso ajuda a reduzir a ingestão calórica ao longo do dia e mantém a sensação de saciedade por mais tempo, tornando-a uma excelente opção para lanches entre as refeições.

6. Estimula a circulação sanguínea

A lichia é uma fonte natural de cobre, um mineral essencial para a formação de glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio para todas as células do corpo, garantindo o funcionamento adequado dos órgãos. Uma boa circulação sanguínea também está associada à regeneração celular, maior disposição física e prevenção de doenças relacionadas à má oxigenação dos tecidos.

7. Melhora a saúde óssea

Os minerais encontrados na lichia, como fósforo, magnésio e cálcio, são fundamentais para a manutenção da densidade e resistência óssea. Esses nutrientes ajudam a prevenir a perda óssea com o avanço da idade, especialmente em mulheres na pós-menopausa, que são mais propensas à osteoporose. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

8. Auxilia contra anemia

Por ser rica em vitamina C, a lichia atua indiretamente contra a anemia. Isso porque esse nutriente aumenta a absorção do ferro presente em outros alimentos, como carnes, feijões e vegetais folhosos. Além disso, a fruta contém cobre, um mineral importante para a produção de glóbulos vermelhos, que auxilia no bom funcionamento do sangue e no transporte adequado de oxigênio pelo corpo.

A deficiência de ferro — mais conhecida, em sua forma avançada, como anemia ferropriva — é uma condição que afeta cerca de 30% das mulheres brasileiras, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2022.

Como incluir a lichia na ceia de Natal

A lichia é uma fruta versátil e pode ser consumida de diferentes formas, tornando fácil incorporá-la aos pratos da ceia de Natal. Veja algumas ideias:

In natura: sirva as lichias descascadas em uma travessa decorada, como opção leve entre os pratos ou para complementar a mesa de frutas;

sirva as lichias descascadas em uma travessa decorada, como opção leve entre os pratos ou para complementar a mesa de frutas; Drinks natalinos: bata a polpa com espumante, água tônica ou outras frutas vermelhas para criar coquetéis refrescantes e festivos;

bata a polpa com espumante, água tônica ou outras frutas vermelhas para criar coquetéis refrescantes e festivos; Saladas especiais: adicione a lichia a saladas com folhas verdes, nozes, romã ou queijo branco, trazendo contraste de sabores e um toque sofisticado;

adicione a lichia a saladas com folhas verdes, nozes, romã ou queijo branco, trazendo contraste de sabores e um toque sofisticado; Sobremesas natalinas: use a fruta em musses, sorvetes ou geleias para acompanhar panetone e rabanada;

use a fruta em musses, sorvetes ou geleias para acompanhar panetone e rabanada; Infusões e chás aromáticos: prepare chás com a casca da lichia para servir quente ou gelado, ideal para equilibrar uma ceia mais pesada.

A lichia não só enriquece o paladar da ceia de Natal, como também traz leveza, frescor e benefícios para a saúde. Incluir essa fruta tropical nos pratos natalinos é uma forma deliciosa de equilibrar sabores e tornar a celebração ainda mais especial.