Leonberger: conheça as características do cachorro dessa raça 

O leonberger é uma raça de origem alemã que surgiu no século XIX. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o desenvolvimento dele aconteceu na cidade de Leonberg, próxima a Stuttgart, quando Heinrich Essig realizou cruzamentos entre cães terra-nova, são bernardo e cão da montanha dos pireneus. O objetivo era criar um cachorro grande, elegante e com aparência semelhante ao animal símbolo da cidade: o leão.

De acordo com o padrão oficial da CBKC, os primeiros exemplares chamados de leonberger nasceram em 1846 e rapidamente passaram a ser admirados em diversos países da Europa. Além da beleza marcante, a raça ganhou fama pela versatilidade, atuando como cão de guarda, tração e companhia.

Com o passar dos anos, ele também conquistou espaço dentro das famílias por apresentar um temperamento estável e muito sociável. Trata-se de um cachorro confiante, obediente, equilibrado e especialmente amigável com crianças.

Abaixo, conheça as principais características do cachorro da raça leonberger!

1. Aparência física

Uma das características mais marcantes do leonberger é o tamanho. Segundo a CBKC, os machos podem atingir entre 72 e 80 centímetros de altura na cernelha, enquanto as fêmeas variam entre 65 e 75 centímetros. Apesar do porte robusto, a raça apresenta movimentos elegantes e uma estrutura corporal bastante equilibrada.

Conforme o padrão oficial, ele deve ser um cão musculoso, forte e harmonioso. Os machos costumam transmitir ainda mais imponência por causa da juba formada na região do pescoço e do peito, detalhe que reforça a semelhança com um leão.

A pelagem é longa, abundante e resistente ao frio, característica herdada das raças utilizadas em sua formação. De acordo com a CBKC, as cores mais comuns variam entre amarelo-leão, dourado, areia e tons avermelhados, sempre acompanhadas da tradicional máscara preta no rosto.

A raça tem olhos ovais em tons de marrom claro ao escuro, com expressão tranquila e amigável, enquanto as orelhas são médias, pendentes e caem próximas à cabeça.

2. Temperamento e personalidade

Mesmo sendo um cachorro gigante, o leonberger é conhecido pela personalidade calma e gentil. Segundo a CBKC, a raça apresenta “superior serenidade”, temperamento equilibrado e grande capacidade de adaptação à convivência familiar.

Ele costuma criar vínculos muito fortes com os tutores e prefere participar da rotina da casa. Além disso, aprecia companhia constante e normalmente se mostra paciente com crianças, além de conviver bem com outros animais quando socializado desde cedo. Por ser atento e observador, ele costuma agir como um bom cão de guarda sem necessidade de comportamento agressivo.

Outro ponto importante é a inteligência. Conforme o padrão oficial da raça, o leonberger possui boa memória e facilidade de aprendizado. Isso contribui para uma convivência mais tranquila quando o cachorro recebe treinamento adequado desde filhote.

O leonberger necessita de espaço e exercícios moderados para manter a musculatura saudável (Imagem: AnetaZabranska | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser uma raça gigante, o leonberger precisa de uma alimentação equilibrada e adaptada ao seu porte. Além disso, a raça necessita de espaço e exercícios moderados para manter a musculatura saudável. Caminhadas diárias e brincadeiras ajudam no controle do peso e contribuem para o equilíbrio físico e emocional do animal.

Durante a fase de filhote, os cuidados devem ser ainda maiores, já que o crescimento acelerado pode aumentar o risco de problemas articulares. Assim como acontece com outros cães gigantes, o leonberger pode apresentar predisposição à displasia coxofemoral e à displasia de cotovelo, exigindo acompanhamento veterinário regular.

Outro cuidado importante envolve a pelagem. O leonberger possui subpelo grosso e pelos longos e abundantes em praticamente todo o corpo. Por isso, as escovações precisam ser frequentes para evitar nós, excesso de pelos mortos e desconfortos na pele.

4. Educação e socialização

Apesar do temperamento dócil, o leonberger precisa de socialização e treinamento desde cedo, principalmente por causa do tamanho avantajado na fase adulta. Ensinar comandos básicos ainda nos primeiros meses ajuda bastante na convivência diária.

A raça apresenta boa capacidade para aprender e costuma responder bem aos treinamentos quando conduzidos com paciência e reforço positivo. A socialização com pessoas, crianças, sons e outros animais também é importante para desenvolver um comportamento seguro e equilibrado.