Leitura na terceira idade: veja como o hábito ajuda a fortalecer o cérebro

Com o avanço da idade, é comum que algumas funções cognitivas, como memória, atenção e velocidade de raciocínio, passem por mudanças naturais. No entanto, hábitos simples do dia a dia, como a leitura, podem ajudar a manter o cérebro ativo e contribuir para um envelhecimento mais saudável.

De acordo com a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Teresa Martins Kobayashi, a leitura é uma importante aliada na estimulação cognitiva. “Ler envolve múltiplas áreas do cérebro, como linguagem, memória e interpretação. Esse exercício constante pode contribuir para manter as conexões neurais ativas ao longo do tempo”, explica.

Segundo a docente, não existe um tipo ideal de leitura, o mais importante é o interesse do leitor. “Livros, jornais, revistas ou conteúdos digitais podem ser igualmente benéficos. O fundamental é manter a regularidade e escolher temas que gerem prazer”, orienta.

Como criar ou retomar o hábito da leitura na terceira idade

Para quem deseja começar ou retomar o hábito, a recomendação é iniciar com leituras leves e períodos curtos, aumentando gradualmente o tempo dedicado. Ambientes confortáveis, boa iluminação e, quando necessário, recursos como letras ampliadas também facilitam a prática.

“A leitura é uma ferramenta acessível que pode contribuir para estimular o cérebro e promover qualidade de vida. Incorporar esse hábito à rotina, ao lado de outras práticas como atividade física, alimentação equilibrada e interação social, pode fazer diferença no processo de envelhecimento”, explica a coordenadora.

A leitura ajuda a manter o cérebro ativo e a melhorar as funções cognitivas (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)

Benefícios da leitura na terceira idade

A seguir, Teresa Martins Kobayashi destaca alguns dos principais benefícios que a leitura pode trazer na terceira idade. Confira!

1. Estimula a memória e a atenção

A leitura exige que o cérebro acompanhe narrativas, memorize informações e interprete conteúdos, o que pode fortalecer funções cognitivas importantes no dia a dia.

2. Pode contribuir para retardar o declínio cognitivo

Manter o cérebro ativo com atividades intelectuais está associado à redução do risco e ao retardo do avanço de quadros de comprometimento cognitivo, e não à sua prevenção ou eliminação. É importante destacar que os benefícios variam conforme fatores individuais, como saúde geral, escolaridade e histórico de estimulação cognitiva, e que a leitura deve ser vista como parte de um conjunto de hábitos saudáveis, não como solução isolada.

3. Reduz o estresse e a ansiedade

A leitura também pode ter efeito relaxante, ajudando a diminuir tensões e promovendo bem-estar emocional.

4. Favorece a socialização

Clubes de leitura e conversas sobre livros estimulam o convívio social, fator essencial para a saúde mental na terceira idade.

5. Amplia repertório e autonomia

O contato com novos conteúdos pode fortalecer o senso crítico, a autonomia e a participação ativa no cotidiano.

Por Letícia Zuim Gonzalez