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Lei da Atração: aprenda mantras poderosos para atrair prosperidade, amor e boas oportunidades

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 06/11/26 15h06
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Repetir mantras com atenção pode ser uma forma simples de fortalecer a confiança e cultivar uma mentalidade mais positiva (Imagem: fizkes | Shutterstock)

As palavras exercem poder sobre a nossa vida. Aquilo que repetimos diariamente pode influenciar nossos pensamentos, nossas emoções e até a maneira como enxergamos as oportunidades ao redor. É justamente nessa ideia que se apoia a Lei da Atração, uma filosofia que defende que nossos pensamentos, sentimentos e intenções podem contribuir para a realidade que desejamos construir.

Dentro dessa prática, os mantras são ferramentas bastante utilizadas para fortalecer a confiança, direcionar a atenção e desenvolver uma mentalidade mais positiva. E o melhor é que você não precisa realizar grandes rituais para começar. Alguns minutos de concentração, acompanhados de palavras escolhidas com consciência, já podem fazer parte de uma rotina de autoconhecimento e conexão espiritual.

Abaixo, aprenda alguns mantras poderosos para inserir na sua rotina!

1. Mantra da prosperidade

“Eu sou um ímã para a abundância e recebo com gratidão todas as oportunidades que chegam até mim”.

Se você deseja melhorar sua relação com o dinheiro e abrir espaço para novas possibilidades profissionais, esse mantra pode ser um excelente aliado. Muitas vezes, carregamos crenças de escassez que nos fazem acreditar que prosperar é difícil ou que não somos merecedores de uma vida confortável.

A proposta dessa afirmação é justamente substituir pensamentos limitantes por uma postura de maior confiança nas próprias capacidades. Ao repeti-la, procure visualizar seus objetivos financeiros, reconhecer suas conquistas e pensar nas atitudes práticas que podem aproximar você da prosperidade desejada.

Como praticar: repita o mantra nove vezes pela manhã, de preferência antes de começar suas atividades profissionais. Enquanto pronuncia as palavras, imagine-se administrando bem seus recursos, conquistando estabilidade e recebendo novas oportunidades de crescimento.

2. Mantra do amor

“Eu mereço um amor verdadeiro, saudável e recíproco. Atraio relações que respeitam e valorizam quem eu sou”.

Quando o assunto é amor, a Lei da Atração costuma ser associada à possibilidade de encontrar um relacionamento especial. Entretanto, antes de direcionar nossas expectativas para outra pessoa, é importante observar a maneira como nos relacionamos com nós mesmos.

Esse mantra trabalha o merecimento afetivo, a autoestima e a disposição para construir vínculos mais equilibrados. Afinal, desejar um relacionamento saudável também significa reconhecer quais comportamentos estamos dispostos a aceitar e quais limites precisamos estabelecer.

Como praticar: escolha um momento tranquilo, coloque as mãos sobre o coração e repita a afirmação sete vezes. Se desejar, faça a prática diante de um espelho, olhando para si com carinho. O objetivo não é atrair uma pessoa específica, mas fortalecer a consciência do tipo de amor que você deseja viver.

Mulher de cabelos longos castanhos, sentada de pernas cruzadas em um sofá bege, escrevendo em um caderno de espiral. Ela usa um suéter azul de tricô e calça jeans. A sala é clara, com almofadas azuis, plantas, uma estante branca com vasos e uma xícara azul-clara sobre a mesa de centro.
Escrever o objetivo e o mantra em um papel ajuda a transformar a intenção em ação no dia a dia (Imagem: Pheelings media | Shutterstock)

3. Mantra da realização

“Tudo aquilo que desejo construir começa dentro de mim. Tenho coragem, capacidade e determinação para realizar meus sonhos”.

Quantas vezes você deixou de iniciar um projeto por medo de não conseguir? A insegurança e o excesso de preocupação com o futuro podem fazer com que oportunidades importantes sejam deixadas de lado. Esse mantra é especialmente indicado para momentos em que precisamos recuperar a motivação, tomar decisões ou iniciar uma nova etapa. Sua principal função é lembrar que nossos sonhos também dependem de movimento, planejamento e comprometimento.

Na perspectiva da Lei da Atração, visualizar uma conquista é uma maneira simbólica de direcionar a energia para aquilo que desejamos. Mas é importante lembrar que a intenção precisa caminhar ao lado da ação.

Como praticar: escreva seu principal objetivo em um papel e, logo abaixo, registre o mantra. Leia a afirmação três vezes ao acordar e escolha uma pequena atitude que poderá realizar naquele dia para se aproximar da sua meta.

4. Mantra da proteção e das boas energias

“Eu libero aquilo que não posso controlar e abro meus caminhos para a paz, a harmonia e as melhores possibilidades”.

Nem sempre conseguimos controlar os acontecimentos, as escolhas de outras pessoas ou o tempo necessário para que determinadas situações se resolvam. E é justamente nesses momentos que aprender a confiar no próprio caminho pode trazer mais tranquilidade.

Esse mantra é voltado para quem deseja aliviar preocupações, encerrar ciclos desgastantes e cultivar uma relação mais serena com o futuro. A proposta é diminuir a necessidade de controlar tudo e desenvolver uma postura mais aberta diante das mudanças.

Como praticar: antes de dormir, respire profundamente três vezes e repita o mantra durante alguns minutos. Imagine que, a cada expiração, você libera uma preocupação e permite que sua mente encontre mais tranquilidade. Essa prática pode ser especialmente interessante após dias emocionalmente intensos.

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