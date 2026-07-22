Leão no amor: veja as combinações amorosas com os 12 signos

O nativo do signo de Leão costuma viver o amor de forma intensa, apaixonada e generosa. Regido pelo Sol, gosta de demonstrar carinho, valoriza gestos de admiração e busca relações em que haja respeito, lealdade e companheirismo. O leonino tende a ser romântico, protetor e gosta de fazer a pessoa amada se sentir especial.

“Ele adora estar apaixonado e se dedica intensamente ao(à) parceiro(a), cobrindo-o(a) de todos os cuidados que ele acredita serem os mais especiais. Gosta de fazer com que a pessoa se sinta em um pedestal, inclusive, por estar com ele — que também se coloca em um pedestal”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Em contrapartida, o leonino também espera reconhecimento e reciprocidade, podendo se magoar quando sente que seus esforços não são valorizados. Quando se sente seguro e amado, entrega-se de corpo e alma ao relacionamento e faz de tudo para construir uma união duradoura e cheia de momentos marcantes.

Para permanecer em uma relação com esse nativo, é preciso ter paciência para lidar com o drama dele. “Mas ele também vai lhe proporcionar conhecer a paixão em sua forma mais pura e intensa e a sensação de poder brilhar em conjunto, irradiando luz para a vida dos dois”, revela a astróloga.

A seguir, Thaís Mariano explica como esse nativo se relaciona com os demais signos. Confira!

Leão e Áries

Na relação com Áries, Leão encontra uma conexão cheia de energia e iniciativa, mas ambos precisam controlar o orgulho (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

São dois signos de Fogo, fortes, com bastante iniciativa e gosto por liderar. Com isso, há um encontro explosivo e atração imediata. Porém, como ambos tendem a ser arrogantes, surge um choque de egos, resultando em desentendimentos significativos. Ao dominarem isso e prosseguirem com a relação, podem encontrar muito apoio um no outro para a realização de seus empreendimentos.

Leão e Touro

Leão pode se atrair pela estabilidade de Touro, mas precisa lidar com as diferenças entre seu desejo por movimento e a cautela taurina (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

À primeira vista, pode ocorrer uma forte atração entre esses dois nativos, pois ambos gostam de desfrutar dos prazeres da vida. Entretanto, são signos fixos e que têm em comum a teimosia, o que não raramente leva a desentendimentos. Além disso, a calma e a cautela taurina entediam o leonino, que gosta de movimento, de se mostrar e de estar rodeado de pessoas para ser o centro das atenções.

Leão e Gêmeos

A leveza de Gêmeos se conecta com Leão, mas a relação pede equilíbrio entre a liberdade geminiana e a necessidade de controle leonina (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Dois signos de comportamento alegre, jovial e voltado para novidades e diversão. Com isso, tendem a se atrair e a formar um bom relacionamento. O aspecto adaptável e despreocupado de Gêmeos contribui para lidar com o mandão leonino. Porém, há momentos em que a mutabilidade geminiana incomoda Leão, que gosta de controlar tudo. Mas, com disposição, podem conversar e encontrar um bom equilíbrio para a relação.

Leão e Câncer

Com Câncer, Leão encontra acolhimento, mas a diferença entre a expansividade leonina e a sensibilidade canceriana exige maturidade (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

São signos de qualidades muito distintas. Leão, extrovertido e expansivo, adora aparecer, enquanto Câncer, mais retraído, acolhedor e emotivo, busca segurança emocional. Além disso, ambos possuem uma natureza dramática e tendem a agir com certa infantilidade quando são contrariados, gerando desafios para a relação. Assim, a maturidade é essencial para o relacionamento avançar. Por outro lado, o apoio emocional que o canceriano oferece pode atrair e confortar o leonino.

Leão e Leão

Leão vive uma relação intensa com outro leonino, mas precisa superar disputas por atenção e liderança para evoluir junto (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Nesta relação, a disputa de ego é provavelmente o maior desafio. Ambos querem aparecer, liderar e se mostrar superiores, especialmente quando nenhum dos dois está disposto a ceder. Se conseguirem agir com maturidade e controlar a competitividade, a relação se torna alegre, divertida e jovial. Juntos, têm potencial para incentivar o crescimento um do outro, compartilhando conquistas e brilhando lado a lado. Para que isso aconteça, é fundamental cultivar o diálogo, o respeito e o comprometimento com a relação.

Leão e Virgem

Leão pode se beneficiar da praticidade de Virgem, enquanto ajuda o virginiano a desenvolver mais confiança e entusiasmo (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

São signos com naturezas bem distintas. Enquanto o virginiano é prático, racional e objetivo, o leonino é pura emoção e exibicionismo. Todavia, com vontade de fazer o relacionamento dar certo, essas diferenças podem se complementar. Leão atua como ótimo incentivador para Virgem, sempre detalhista e autocrítico. Por outro lado, o virginiano ajuda o leonino a se estruturar melhor e a agir com mais praticidade.

Leão e Libra

No relacionamento com Libra, Leão encontra uma parceria que valoriza romance e vida social, favorecendo uma relação harmoniosa e admirável (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Ambos adoram a vida social e gostam de aparecer e ser notados. Isso estimula a relação, que tende a apresentar boa compatibilidade. Além disso, os dois valorizam o romance e o requinte. A força e firmeza leoninas amparam o indeciso libriano. Por sua vez, a habilidade mental de Libra auxilia Leão no processo de desenvolvimento e na construção de pensamentos mais claros. É uma combinação promissora para relações profissionais também.

Leão e Escorpião

Leão pode aprender com a intensidade de Escorpião, enquanto ajuda esse signo a reconhecer suas qualidades e potencial (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Aqui temos uma natureza solar em contato com um ar obscuro e misterioso. Com isso, tende a ser uma relação desafiadora, mas que também pode trazer muito crescimento. O leonino, com todo o seu entusiasmo e brilho pessoal, pode auxiliar o escorpiano a perceber suas qualidades. Enquanto isso, Escorpião ajuda Leão a reconhecer os seus defeitos e a trabalhar neles.

Leão e Sagitário

Leão compartilha com Sagitário entusiasmo e desejo por aventuras, mas precisa respeitar a necessidade de liberdade do parceiro (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Dois signos do elemento Fogo: entusiasmados, criativos, vibrantes, alegres, divertidos e aventureiros. Com isso, a relação costuma ter uma dinâmica movimentada, ardente e repleta de interesses em comum. Porém, há desafios, especialmente porque o leonino demonstra traços controladores e autoritários. Por sua vez, o sagitariano valoriza profundamente a liberdade. Além disso, ambos revelam uma forte propensão a defender seus ideais e verdades. Logo, para darem certo, é preciso que um respeite a liberdade do outro.

Leão e Capricórnio

Com Capricórnio, Leão encontra ambição e liderança em comum, mas precisa conciliar suas diferenças de comportamento e objetivos (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Ambos são ambiciosos e possuem características de liderança. Caso trabalhem em conjunto, podem ter um grande crescimento profissional. Em uma relação afetiva, tendem a se atrair por suas características em comum. Contudo, a teimosia e o autoritarismo geram disputas de ego. Além disso, a responsabilidade do capricorniano costuma entrar em conflito com a imaturidade do leonino.

Leão e Aquário

Leão pode evoluir com Aquário ao equilibrar seu desejo de liderança com a independência e a visão coletiva aquariana (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

São signos opostos complementares que têm muito a aprender um com o outro. Podem crescer bastante juntos. Alinhando as qualidades que apresentam em comum, como busca por novidades e respeito à individualidade, a relação flui bem. Os desafios vêm no sentido de que o leonino é líder e quer comandar, enquanto o aquariano gosta de trabalhar em grupo e sem hierarquia. A teimosia de ambos também representa um desafio que exige atenção e transformação.

Leão e Peixes

Leão pode aprender com a sensibilidade de Peixes, enquanto ambos aprendem a respeitar suas diferentes formas de amar (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Leão e Peixes possuem personalidades bastante diferentes, o que pode tornar a sintonia entre eles um desafio. Enquanto o leonino é extrovertido, confiante e gosta de ser reconhecido, o pisciano é mais introspectivo, sensível e costuma viver intensamente o próprio mundo emocional. Essas diferenças podem fazer com que a atração não surja de forma imediata. Peixes busca uma conexão profunda, intuitiva e quase mágica, enquanto Leão valoriza demonstrações de carinho, admiração e atenção. Para o relacionamento ser harmonioso, ambos precisarão respeitar as diferenças.