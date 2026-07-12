Lasanha sem carne: confira 6 receitas vegetarianas fáceis e saborosas

A lasanha é um dos pratos mais versáteis da culinária, conquistando diferentes paladares pela combinação de camadas de massa, recheios saborosos e molhos cremosos. Além da receita tradicional, ela permite inúmeras variações, adaptando-se a diferentes preferências. Entre as opções, as versões vegetarianas ganham destaque por substituírem a carne por ingredientes de origem vegetal, resultando em refeições nutritivas, equilibradas e igualmente apetitosas.

A seguir, confira 6 receitas vegetarianas de lasanha fáceis e saborosas!

1. Lasanha à bolonhesa vegetariana

Ingredientes

Massa

200 g de massa para lasanha sem ovos

Óleo para untar

Molho à bolonhesa

100 g de proteína de soja texturizada

4 tomates sem pele e picados

250 ml de água

2 colheres de sopa de óleo vegetal

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Molho branco

500 ml de leite de soja

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1/2 cebola descascada e ralada

1 folha de louro

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo vegetal

1 1/4 de xícara de chá mandioca cozida

cozida 1 1/2 xícara de chá de água do cozimento da mandioca

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

Sal a gosto

Modo de preparo

Molho à bolonhesa

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione os tomates e, quando começarem a soltar água, tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Em seguida, retire a tampa e despeje a proteína de soja texturizada. Por último, acrescente a água, o sal e o cheiro-verde e misture bem. Ferva por 5 minutos e reserve.

Molho branco

Em um recipiente, dissolva a farinha de trigo no leite de soja. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até dourar. Acrescente o leite com a farinha de trigo e a folha de louro. Cozinhe até engrossar, sempre mexendo. Por último, acrescente a noz-moscada, a pimenta-do-reino moída e o sal. Reserve.

Queijo vegetal

No liquidificador, bata a mandioca com a água do cozimento até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o óleo, a farinha de trigo e o sal. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura e engrossar. Reserve.

Montagem

Unte um refratário retangular com óleo. Cubra o fundo do refratário com uma camada de massa. Em seguida, alterne com camadas de molho à bolonhesa, molho branco, queijo vegetal e massa. Repita nesta ordem até acabar os ingredientes. Finalize com uma camada de molho branco e queijo vegetal. Após, leve ao forno preaquecido em temperatura alta por aproximadamente 15 minutos. Sirva em seguida.

2. Lasanha vegetariana de berinjela

Ingredientes

Massa

2 berinjelas médias fatiadas no sentido do comprimento

Molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

4 tomates sem sementes e picados

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Folhas de manjericão a gosto

Molho branco

4 colheres de sopa de azeite de oliva

4 colheres de sopa de farinha de trigo

4 xícaras de chá de leite de aveia

1 pitada de noz-moscada em pó

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Molho de tomate

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Em seguida, junte os tomates, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por 10 minutos, com a panela tampada. Por último, acrescente o manjericão e misture. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Depois, junte a farinha de trigo e mexa rapidamente até dourar. Acrescente o leite de aveia aos poucos, a noz-moscada e o sal. Cozinhe, mexendo sempre, até a mistura adquirir uma consistência cremosa. Reserve.

Montagem

Em uma frigideira, em fogo baixo, grelhe rapidamente as fatias de berinjela com uma pitada de sal até ficarem douradas. Em um refratário, coloque uma porção do molho branco e cubra com uma camada de berinjela. Repita o procedimento, finalizando com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

3. Lasanha vegetariana de cogumelo com espinafre

Ingredientes

Recheio

500 g de cogumelo paris fatiado

300 g de espinafre

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de margarina vegetal

500 ml de leite de aveia

Montagem

500 g de massa para lasanha pré-cozida sem ovos

200 g de queijo vegetal ralado

Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o cogumelo e refogue até ficar macio. Junte o espinafre e refogue até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Reserve.

Em uma panela, coloque a margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e misture até obter uma pasta. Aos poucos, acrescente o leite de aveia, mexendo constantemente para não formar grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal e noz-moscada e desligue o fogo.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma camada de molho branco. Cubra com uma camada de massa para lasanha, seguida de uma camada do recheio de cogumelo e espinafre. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com uma camada de molho branco. Polvilhe com o queijo vegetal e as folhas de manjericão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que a superfície esteja dourada e borbulhante. Sirva em seguida.

Lasanha vegetariana de brócolis com molho branco (Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock)

4. Lasanha vegetariana de brócolis com molho branco

Ingredientes

200 g de massa para lasanha sem ovos

Floretes de 1 brócolis

250 g de queijo vegetal fatiado

Queijo vegetal ralado a gosto

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de noz-moscada em pó

1 colher de café de alho picado

1 colher de café de sal

350 ml de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de amido de milho

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione 200 ml de leite de amêndoas e deixe ferver. Depois, em um recipiente, dilua o amido de milho em 150 ml de leite de amêndoas. Em seguida, adicione à panela e tempere com sal e noz-moscada. Cozinhe até começar a engrossar, mexendo sempre. Reserve.

Em um recipiente, pique o brócolis e reserve. Em um refratário, faça uma camada de molho, cubra com a massa, adicione mais uma camada de molho, o brócolis e o queijo. Repita o processo com o restante dos ingredientes. Finalize com uma camada de molho e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Sirva em seguida.

5. Lasanha vegetariana de abobrinha com tofu

Ingredientes

Massa

2 abobrinhas cortadas em tiras finas no sentido do comprimento

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para grelhar

Tofu

300 g de tofu firme

firme 2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

4 tomates sem sementes e picados

1 colher de chá de sal

Manjericão a gosto

Modo de preparo

Tofu

Em um recipiente, amasse o tofu com um garfo até formar uma textura esfarelada. Misture com o suco de limão, o azeite de oliva, o alho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Molho de tomate

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os tomates e o sal e cozinhe por 10 minutos. Finalize com manjericão e reserve.

Montagem

Unte uma frigideira com azeite e aqueça em fogo médio. Grelhe as fatias de abobrinha até ficarem douradas e tempere com sal. Reserve. Em uma travessa, alterne camadas de abobrinha, tofu e molho de tomate. Finalize com o molho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

6. Lasanha vegetariana de creme de milho-verde e espinafre

Ingredientes

500 g de massa para lasanha sem ovos

6 xícaras de chá de leite vegetal

200 g de milho-verde

3 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de margarina vegetal

1 cebola descascada e picada

600 g de espinafre picado

500 g de queijo vegetal fatiado

Folhas de manjericão e sal a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite vegetal, o milho-verde e a farinha de trigo e bata até ficar homogêneo. Após, passe a mistura em uma peneira, coloque em uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Tempere com sal, desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque a margarina vegetal e leve ao fogo médio para derreter. Junte a cebola e doure. Coloque o espinafre, tempere com sal e cozinhe até murchar. Acrescente a mistura de milho-verde reservada, mexa e desligue o fogo.

Em um refratário, coloque um pouco de creme, faça uma camada de massa, cubra com o creme e distribua as fatias de queijo vegetal. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o creme. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.