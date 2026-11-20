Depois de uma semana corrida, nada melhor do que aproveitar a sexta-feira com uma refeição saborosa. Entre as opções para o jantar, a lasanha de frango com molho branco se destaca. Com recheio cremoso e cobertura de queijo gratinado, o prato é uma ótima escolha para quem deseja variar o cardápio e tornar a noite ainda mais especial.

A seguir, veja como preparar a lasanha de frango com molho branco!

1. Lasanha de frango com molho branco

Ingredientes

Lasanha

500 g de peito de frango cozido e desfiado

250 g de massa para lasanha

300 g de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de chá de colorau

1/2 xícara de chá de requeijão

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Molho branco

3 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de farinha de trigo

700 ml de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Lasanha

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado, o tomate e o colorau. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Refogue por alguns minutos, desligue o fogo e adicione o requeijão e o cheiro-verde. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa por aproximadamente 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo continuamente com um fouet para evitar a formação de grumos. Cozinhe até o molho engrossar e ficar cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.

Montagem e finalização

Em um refratário, espalhe uma camada de molho branco. Faça uma camada de massa para lasanha, distribua parte do recheio de frango e cubra com molho branco e queijo muçarela. Repita o processo até acabarem os ingredientes, finalizando com molho branco e muçarela.

Cubra o refratário com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 10 minutos ou até o queijo derreter e dourar. Sirva em seguida.