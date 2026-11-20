Depois de uma semana corrida, nada melhor do que aproveitar a sexta-feira com uma refeição saborosa. Entre as opções para o jantar, a lasanha de frango com molho branco se destaca. Com recheio cremoso e cobertura de queijo gratinado, o prato é uma ótima escolha para quem deseja variar o cardápio e tornar a noite ainda mais especial.
A seguir, veja como preparar a lasanha de frango com molho branco!
1. Lasanha de frango com molho branco
Ingredientes
Lasanha
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 250 g de massa para lasanha
- 300 g de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de chá de colorau
- 1/2 xícara de chá de requeijão
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Molho branco
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- 700 ml de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Lasanha
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado, o tomate e o colorau. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Refogue por alguns minutos, desligue o fogo e adicione o requeijão e o cheiro-verde. Reserve.
Molho branco
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa por aproximadamente 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo continuamente com um fouet para evitar a formação de grumos. Cozinhe até o molho engrossar e ficar cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.
Montagem e finalização
Em um refratário, espalhe uma camada de molho branco. Faça uma camada de massa para lasanha, distribua parte do recheio de frango e cubra com molho branco e queijo muçarela. Repita o processo até acabarem os ingredientes, finalizando com molho branco e muçarela.
Cubra o refratário com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 10 minutos ou até o queijo derreter e dourar. Sirva em seguida.