Lasanha de berinjela: aprenda essa receita prática para o jantar

A lasanha de berinjela é uma opção saudável e saborosa para o jantar, especialmente para quem busca uma alternativa à versão tradicional com massa. A receita combina camadas de berinjela assada com um molho caseiro, resultando em um prato leve, suculento e fácil de preparar. Veja a seguir o passo a passo para fazer essa versão da receita em casa!
Lasanha de berinjela
Ingredientes
- 2 berinjelas cortadas em fatias finas no sentido do comprimento
- 400 g de carne moída
- 400 g de tomate picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Distribua as fatias de berinjela em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 2 minutos. Vire as fatias e asse por mais 2 minutos. Retire do forno e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e a carne moída. Refogue até a carne ficar cozida e levemente dourada. Junte os tomates, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Cozinhe em fogo baixo até os tomates se desmancharem e o molho ficar encorpado.
Em um refratário, espalhe uma camada do molho de carne moída e cubra com uma camada de berinjela. Repita as camadas até finalizar os ingredientes, terminando com uma camada de berinjela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C e asse até a superfície ficar levemente dourada e o molho borbulhar. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos, finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.