Laranja não é tudo igual: veja 5 variedades e como aproveitá-las nas receitas

Conhecida por seu sabor refrescante e presença frequente no dia a dia dos brasileiros, a laranja é uma fruta que pode ganhar diferentes espaços na cozinha. Além do tradicional suco, ela oferece diversas possibilidades que podem ser exploradas em preparos doces, salgados, vitaminas e muito mais.

“A laranja é um ingrediente extremamente versátil. Dependendo da variedade, pode trazer mais doçura, acidez ou aroma para a receita. Saber identificar essas características ajuda a escolher a fruta mais adequada para cada preparo”, explica Claudia Mulero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil.

Para ajudar a explorar todo o potencial da laranja, a especialista explica as particularidades das principais variedades da fruta e dá dicas de combinações. Confira!

1. Laranja-pera: a coringa da cozinha

Uma das variedades mais consumidas no Brasil, a laranja-pera tem sabor equilibrado e boa quantidade de suco. Por isso, é uma das mais versáteis, pois funciona bem em sucos, vitaminas, molhos, marinadas e sobremesas. Na gastronomia, seu toque cítrico pode ajudar a equilibrar preparações mais gordurosas e combinar especialmente com carnes brancas, como frango e peixe.

2. Laranja-baía: para comer com os olhos

Facilmente reconhecida pelo “umbigo” na parte inferior, a laranja-baía costuma ser doce, suculenta e não apresentar sementes. Por isso, é uma boa opção para preparações em que os gomos da fruta ficam aparentes, como saladas, sobremesas, tortas, bolos e decorações de pratos. “Ela é interessante quando queremos que a laranja seja também parte da apresentação da receita”, comenta Claudia Mulero.

3. Laranja-lima: doçura e delicadeza

Com baixa acidez e sabor mais suave e adocicado, a laranja-lima pode agradar especialmente quem prefere frutas menos ácidas. É uma boa alternativa para sucos, vitaminas, saladas de frutas, geleias e sobremesas delicadas. Também pode ser combinada com outras frutas para criar bebidas naturalmente doces.

4. Laranja-seleta: equilíbrio para doces e bebidas

Com características intermediárias de doçura e acidez, a laranja-seleta pode ser utilizada tanto em sucos quanto em receitas doces. É uma opção interessante para bolos, caldas, geleias e bebidas, especialmente quando se busca um sabor cítrico presente, mas sem excesso de acidez.

5. Laranja-azeda: para quem gosta de intensidade

Mais ácida e amarga, essa variedade não costuma ser a escolha para o consumo in natura, mas pode ganhar espaço em geleias, compotas e doces.

A parte colorida da casca da laranja concentra o aroma da fruta e pode ser aproveitada em diversas receitas (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Como aproveitar a casca da laranja?

Quem deseja preparar diferentes receitas, um dos segredos para aproveitar melhor a laranja está justamente em uma parte que normalmente vai para o lixo: a casca. A parte colorida da casca concentra óleos essenciais responsáveis pelo aroma característico da fruta e pode ser utilizada para finalizar bolos, sobremesas, caldas, molhos e até bebidas.

“O ideal é utilizar apenas a parte externa e colorida da casca, evitando o excesso da parte branca, que é mais amarga. A higienização também é fundamental, principalmente quando a casca será utilizada diretamente na preparação”, orienta a nutricionista.

Combinações que valorizam a fruta

A laranja também pode ser uma aliada na criação de bebidas. Além do suco tradicional, pode ser combinada com outras frutas, ervas e especiarias. Alecrim, hortelã, gengibre e canela, por exemplo, podem criar diferentes perfis aromáticos. Em preparações salgadas, o suco pode aparecer em molhos e marinadas, enquanto os gomos podem trazer contraste para saladas. Nas sobremesas, o ingrediente combina com chocolate, baunilha, canela e outras frutas cítricas.

Para Claudia Mulero, o segredo está em equilibrar os sabores. “A acidez da laranja pode quebrar a intensidade de ingredientes mais gordurosos ou muito doces. Por isso, ela funciona tão bem tanto em pratos salgados quanto em sobremesas”, orienta.

Principais benefícios da laranja

A versatilidade da laranja vem acompanhada de benefícios nutricionais. A fruta é fonte de vitamina C, nutriente que contribui para o funcionamento adequado do sistema imunológico e para a proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres. Também fornece fibras, folato, potássio e outros compostos bioativos. Para aproveitar melhor as fibras, a recomendação é priorizar o consumo da fruta inteira.

“Ao comer a laranja, além do suco, consumimos a polpa e as fibras presentes na fruta. Já no suco, dependendo da forma de preparo, parte dessas fibras pode ser reduzida. Por isso, variar a forma de consumo é uma boa estratégia”, afirma Claudia Mulero.

A escolha certa faz diferença

No fim das contas, escolher a laranja certa pode ser tão importante quanto escolher os demais ingredientes de uma receita. “Seja mais doce, ácida, aromática ou suculenta, cada variedade pode desempenhar um papel diferente à mesa e transformar uma fruta cotidiana em protagonista de pratos, sobremesas e bebidas”, finaliza a nutricionista.

Por Juliana Beletato