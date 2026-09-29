Laranja-amarga faz bem para quê? Conheça 6 possíveis benefícios e como usar

A laranja-amarga, conhecida cientificamente como Citrus aurantium, é uma variedade de laranja que se diferencia pelo sabor mais intenso e amargo. Originária da Ásia, a fruta é utilizada em diferentes culturas, tanto na culinária quanto na medicina tradicional. Além disso, destaca-se por sua composição nutricional, que inclui fósforo, cálcio, ferro, fibras e vitaminas. Esses nutrientes desempenham diferentes funções no organismo e fazem com que o alimento seja associado a diversos benefícios para a saúde. A seguir, confira alguns deles!

1. Aumenta temporariamente o gasto energético

A laranja-amarga contém compostos como a sinefrina, que pode acelerar o metabolismo e auxiliar na queima de gordura. O estudo “Increase in the thermic effect of food in women by adrenergic amines extracted from Citrus aurantium“, publicado na revista científica Obesity Research, por exemplo, observou que um extrato de Citrus aurantium contendo sinefrina aumentou em 29% o efeito térmico de uma refeição nas mulheres avaliadas em comparação com os homens.

No entanto, quando consumido isoladamente, o extrato apresentou resultados mais favoráveis aos homens. Os pesquisadores, porém, destacam que essa resposta aguda não significa necessariamente perda de peso clinicamente significativa ao longo do tempo.

2. Melhora a aparência da pele

A laranja-amarga também contém antioxidantes, como flavonoides e vitamina C, que ajudam a combater os radicais livres, moléculas associadas ao envelhecimento precoce da pele. Além disso, o óleo essencial extraído da fruta é bastante utilizado em diferentes aplicações, especialmente em produtos voltados aos cuidados com a pele e ao bem-estar.

3. Pode ajudar na redução da ansiedade

Segundo a pesquisa “The Effects of Lavender and Citrus aurantium on Anxiety and Agitation of the Conscious Patients in Intensive Care Units: A Parallel Randomized Placebo-Controlled Trial“, publicada na revista científica BioMed Research International, a aromaterapia com óleos essenciais de lavanda e laranja-amarga foi capaz de reduzir a ansiedade e a agitação em pacientes conscientes na UTI.

Para chegar a esse resultado, o estudo reuniu pacientes conscientes internados em UTIs e os dividiu aleatoriamente em três grupos: aromaterapia com lavanda, aromaterapia com Citrus aurantium e placebo. Tanto a lavanda quanto o Citrus aurantium reduziram significativamente os níveis de ansiedade imediatamente e 3 horas após a intervenção, em comparação com o placebo salino. Não houve diferença significativa na eficácia entre os dois óleos essenciais.

4. Alivia indiretamente a dor de cabeça

Além da ansiedade, a aromaterapia com óleo essencial de laranja-amarga pode contribuir indiretamente para o alívio da dor de cabeça. Isso porque o aroma da fruta pode promover relaxamento e reduzir a tensão, fatores que podem ajudar a amenizar o desconforto.

A laranja-amarga auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo (Imagem: MarinaFill | Shutterstock)

5. Melhora a digestão

Rica em fibras e propriedades carminativas, a laranja-amarga contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo. As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenindo a constipação e promovendo uma digestão mais eficiente. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. Além disso, as propriedades carminativas da fruta auxiliam na redução de gases e no alívio do inchaço abdominal.

6. Auxilia no tratamento de sintomas de doenças respiratórias

A laranja-amarga, especialmente seus óleos essenciais e compostos bioativos, pode ser eficaz no alívio de doenças respiratórias. O óleo essencial possui propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e expectorantes, que ajudam a desobstruir as vias respiratórias e a reduzir inflamações nas mucosas. Essas propriedades tornam a fruta útil no tratamento de gripes, resfriados e sinusites, aliviando a tosse e a congestão nasal. Para aproveitar, basta diluir algumas gotas na água e colocar em um difusor de ambiente.

Como utilizar a laranja-amarga

A laranja-amarga pode ser incorporada à dieta de diversas maneiras. O suco, por exemplo, pode ser consumido fresco, proporcionando um sabor único. Suas cascas ou folhas são frequentemente usadas para preparar chás que auxiliam na digestão e têm propriedades calmantes. Na culinária, a laranja-amarga é empregada em molhos, marinadas e sobremesas, como compotas e marmeladas.

Apesar dos diversos benefícios, o uso da laranja-amarga deve ser feito com cautela. Seu consumo inadequado pode causar efeitos indesejados, como problemas gástricos e, no caso dos óleos essenciais, fotossensibilidade quando em contato com o sol. Além disso, é essencial lembrar que ela não substitui tratamentos convencionais nem o acompanhamento médico. Antes de utilizá-la para fins terapêuticos, é recomendável buscar orientação de um profissional da saúde para garantir um uso seguro e adequado às necessidades individuais.