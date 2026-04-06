Lanche saudável: 4 receitas ricas em proteínas para o café da tarde

O café da tarde pode ser muito mais do que uma pausa rápida: é uma oportunidade de nutrir o corpo com qualidade. Combinar ingredientes funcionais contribui para mais energia e melhor desempenho nas atividades ao longo do dia. Veja receitas ricas em proteínas que vão transformar seus hábitos de forma prática, trazendo mais sabor e saúde para a sua alimentação.
1. Toast com abacate, creme de ricota e ovo
Ingredientes
- 2 fatias de pão integral
- 1/2 xícara de chá de ricota
- 2 colheres de sopa de leite
- 2 colheres de chá de azeite
- 1/2 abacate fatiado
- Suco de 1/2 limão
- 2 ovos
- 1 l de água para cozinhar
- 1 colher de sopa de vinagre
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, amasse bem a ricota com um garfo até formar uma textura cremosa. Adicione o leite e 1 colher de chá de azeite, misture até ficar homogêneo e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Depois, regue o abacate com o suco de limão e tempere levemente com sal e pimenta-do-reino moída. Reserve. Aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione o restante do azeite e toste as fatias de pão por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado até ficarem douradas e crocantes.
Em uma panela, leve a água ao fogo médio até começar a formar pequenas bolhas, sem deixar ferver intensamente. Adicione o vinagre e mexa suavemente, formando um redemoinho. Quebre um ovo em um recipiente e despeje com cuidado na água. Cozinhe por cerca de 3 minutos até a clara firmar e a gema permanecer mole. Retire com uma escumadeira e repita o processo com o outro ovo. Para montar, espalhe o creme de ricota sobre o pão tostado, distribua as fatias de abacate por cima e finalize com o ovo. Sirva imediatamente.
2. Tapioca com ovo mexido e queijo branco
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de queijo branco picado
- 1 pitada de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 fio de azeite
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca formando um disco uniforme. Deixe por cerca de 1 a 2 minutos, até a massa firmar. Reserve no prato. Na mesma frigideira, adicione um fio de azeite. Quebre os ovos, tempere com sal e mexa delicadamente até ficarem cremosos. Acrescente o queijo branco e misture rapidamente, apenas para derreter levemente. Coloque o recheio sobre a tapioca, dobre ao meio e sirva em seguida.
3. Barrinha de banana com aveia
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 1 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de fermento químico
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 colher de sopa de óleo
- 2 colheres de sopa de pedaços de chocolate 70% cacau
Modo de preparo
Em um recipiente, amasse bem as bananas até formar um purê. Adicione o leite, o mel, o óleo e o extrato de baunilha. Misture até ficar homogêneo. Acrescente a aveia em flocos, a canela e o fermento, misturando bem até formar uma massa úmida e levemente consistente. Incorpore o chocolate, distribuindo-o uniformemente na massa.
Forre uma forma pequena com papel-manteiga. Espalhe a massa, pressionando levemente com uma colher para deixá-la nivelada, com cerca de 2 a 3 cm de altura. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, até que a superfície esteja dourada e firme ao toque. Retire do forno, deixe esfriar por cerca de 10 minutos e corte em barras. Sirva morno ou em temperatura ambiente.
4. Panqueca de aveia com pasta de amendoim
Ingredientes
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de aveia
- 1 banana amassada
- 1 colher de chá de fermento químico
- 1 colher de chá de azeite
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o ovo, a aveia e a banana até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira em fogo baixo e unte com o azeite. Despeje a massa e cozinhe por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado até dourar. Sirva com a pasta de amendoim por cima.