Lanche saudável: 3 receitas fáceis para o café da tarde

O café da tarde pode ser uma oportunidade para incluir alimentos nutritivos na rotina e manter a disposição até a próxima refeição. Preparações equilibradas ajudam a combinar diferentes nutrientes, além de serem uma alternativa prática para quem busca variar o cardápio sem abrir mão do sabor.
A seguir, veja 3 receitas fáceis e saudáveis para o café da tarde!
1. Sanduíche de ovo com queijo cottage
Ingredientes
- 4 fatias de pão integral
- 3 ovos cozidos
- 1/2 xícara de chá de queijo cottage
- 2 folhas de alface
- 2 colheres de sopa de cebola-roxa cortada em cubos pequenos
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de mostarda
- 1 colher de chá de suco de limão
- 1 colher de chá de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira antiaderente, toste as fatias de pão em fogo médio. Reserve. Em uma tigela, amasse os ovos com um garfo. Acrescente o queijo cottage, a cebola-roxa, a salsinha, a mostarda, o suco de limão e o azeite. Misture até obter um recheio cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua as folhas de alface sobre duas fatias de pão integral e coloque o recheio de ovo e cottage por cima. Finalize com as outras fatias de pão e sirva em seguida.
2. Muffin de banana com nozes
Ingredientes
- 3 bananas
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/3 de xícara de chá de nozes picadas
- 1/4 de xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de mel
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse as bananas até formar um purê. Acrescente os ovos, o leite e o mel. Misture até ficar homogêneo. Adicione a aveia, a farinha de aveia, as nozes e a canela. Mexa até incorporar os ingredientes. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas de muffin, preenchendo cerca de dois terços de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até que os muffins estejam dourados e firmes. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
3. Pão de queijo com chia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de goma de tapioca
- 1 xícara de chá de queijo branco ralado
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de chia
- 2 colheres de sopa de leite
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a goma de tapioca, o polvilho doce, o queijo branco e a chia. Acrescente o ovo, o leite, o sal e o azeite. Misture até formar uma massa uniforme que possa ser modelada. Divida a massa em pequenas porções e modele em formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite, deixando espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.