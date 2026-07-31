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Lanche saudável: 3 receitas fáceis e ricas em proteínas para o café da tarde

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 31/07/26 15h06
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Sanduíche integral de atum com vegetais (Imagem: stelicamirancea | Shutterstock)

Em meio à correria do dia a dia, fazer uma pausa para o lanche da tarde é uma maneira simples de renovar as energias e manter uma rotina alimentar equilibrada. Apostar em opções ricas em proteínas, por exemplo, contribui para uma alimentação mais completa, auxilia na saciedade e fornece nutrientes importantes para o funcionamento do organismo.

Abaixo, confira 3 receitas fáceis e ricas em proteínas de lanches para o café da tarde!

1. Sanduíche integral de atum com vegetais

Ingredientes

  • 2 fatias de pão integral
  • 170 g de atum sólido ao natural, escorrido
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de cebola-roxa picada
  • 1 colher de sopa de salsão picado
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 3 folhas de alface
  • 3 rodelas de pepino
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o atum e desfie levemente com um garfo. Acrescente o iogurte natural, a cebola-roxa, o salsão, o cheiro-verde e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até formar um recheio cremoso e homogêneo. Distribua as folhas de alface sobre uma das fatias de pão integral e espalhe o recheio de atum por cima. Adicione as rodelas de pepino e finalize com a outra fatia de pão. Sirva em seguida.

2. Muffin com legumes

Ingredientes

  • 6 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de tomate-cereja picado
  • 1/2 xícara de chá de abobrinha picada
  • 1/4 de xícara de chá de cebola picada
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente o tomate-cereja, a abobrinha, a cebola e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Unte forminhas de muffin com azeite e distribua a massa, preenchendo cerca de 3/4 de cada espaço. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até que os muffins estejam firmes e levemente dourados. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

Tapioca dobrada ao meio recheada com frango desfiado e grãos de milho verde. Ao fundo, estão dispostos dois tomates, metade de uma cebola roxa e uma pequena colher de molho com milho.
Tapioca de frango com milho-verde (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

3. Tapioca de frango com milho-verde

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de goma de tapioca hidratada
  • 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o frango desfiado, o milho-verde e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até o recheio ficar aquecido e bem incorporado. Finalize com cheiro-verde e reserve.

Em uma frigideira, espalhe a goma de tapioca formando uma camada uniforme. Deixe cozinhar em fogo médio até a massa ficar firme e soltar do fundo da frigideira. Espalhe o recheio de frango sobre metade da tapioca, dobre ao meio e sirva em seguida.

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