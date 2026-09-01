Lanche proteico: 3 receitas rápidas e nutritivas para o café da tarde

Quem busca equilíbrio na alimentação sabe que escolher bem o que comer entre as refeições faz toda a diferença. O lanche proteico é uma excelente estratégia para manter a fome sob controle e reforçar os nutrientes ao longo do dia. Pensando nisso, separamos três receitas simples, saborosas e ideais para a tarde. Confira!
1. Crepioca recheada com queijo
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de goma de tapioca
- 1 pitada de sal
- Azeite para untar
Recheio
- 2 fatias de queijo branco
- 1 tomate cortado em rodelas
- Folhas de manjericão, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, bata os ovos com a goma de tapioca e o sal até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, levemente untada com azeite, e despeje a massa, espalhando bem para formar um disco. Deixe cozinhar até firmar e soltar do fundo, e vire para dourar levemente o outro lado.
Recheio
Ainda com a crepioca na frigideira, distribua o queijo sobre metade do disco, acrescente as rodelas de tomate e as folhas de manjericão. Tempere com orégano, sal e pimenta-do-reino. Dobre a crepioca ao meio, cobrindo o recheio, e deixe por mais alguns instantes na frigideira, apenas até o queijo amaciar. Transfira para um prato e sirva em seguida.
2. Wrap de ovos
Ingredientes
- 4 ovos
- 1/2 tomate picado
- 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 fio de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 tortilhas integrais
Modo de preparo
Em uma tigela, bata os ovos com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo baixo, acrescente o tomate e refogue rapidamente. Adicione os ovos e mexa delicadamente até formar ovos mexidos cremosos, ainda úmidos. Finalize com o cheiro-verde.
Aqueça levemente as tortilhas em uma frigideira em fogo médio. Distribua os ovos mexidos no centro de cada uma, enrole firmemente formando o wrap e, se desejar, leve rapidamente a uma frigideira ou grelha quente para dourar levemente a massa. Corte ao meio na diagonal e sirva em seguida.
3. Bolinho de frango assado
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- Farinha de aveia para empanar
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o frango desfiado, a batata-doce, o ovo, a farinha de aveia, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino, até formar uma massa que dê liga. Modele bolinhas, passe na farinha de aveia para empanar e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem. Sirva em seguida.