Lanche proteico: 3 receitas rápidas e nutritivas para o café da tarde

Quem busca equilíbrio na alimentação sabe que escolher bem o que comer entre as refeições faz toda a diferença. O lanche proteico é uma excelente estratégia para manter a fome sob controle e reforçar os nutrientes ao longo do dia. Pensando nisso, separamos três receitas simples, saborosas e ideais para a tarde. Confira!

1. Crepioca recheada com queijo

Ingredientes

Massa

2 ovos

3 colheres de sopa de goma de tapioca

1 pitada de sal

Azeite para untar

Recheio

2 fatias de queijo branco

1 tomate cortado em rodelas

cortado em rodelas Folhas de manjericão, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, bata os ovos com a goma de tapioca e o sal até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, levemente untada com azeite, e despeje a massa, espalhando bem para formar um disco. Deixe cozinhar até firmar e soltar do fundo, e vire para dourar levemente o outro lado.

Recheio

Ainda com a crepioca na frigideira, distribua o queijo sobre metade do disco, acrescente as rodelas de tomate e as folhas de manjericão. Tempere com orégano, sal e pimenta-do-reino. Dobre a crepioca ao meio, cobrindo o recheio, e deixe por mais alguns instantes na frigideira, apenas até o queijo amaciar. Transfira para um prato e sirva em seguida.

Wrap de ovos (Imagem: OlegD | Shutterstock)

2. Wrap de ovos

Ingredientes

4 ovos

1/2 tomate picado

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 fio de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 tortilhas integrais

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo baixo, acrescente o tomate e refogue rapidamente. Adicione os ovos e mexa delicadamente até formar ovos mexidos cremosos, ainda úmidos. Finalize com o cheiro-verde.

Aqueça levemente as tortilhas em uma frigideira em fogo médio. Distribua os ovos mexidos no centro de cada uma, enrole firmemente formando o wrap e, se desejar, leve rapidamente a uma frigideira ou grelha quente para dourar levemente a massa. Corte ao meio na diagonal e sirva em seguida.

3. Bolinho de frango assado

Ingredientes

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

Farinha de aveia para empanar

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o frango desfiado, a batata-doce, o ovo, a farinha de aveia, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino, até formar uma massa que dê liga. Modele bolinhas, passe na farinha de aveia para empanar e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem. Sirva em seguida.