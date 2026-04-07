Lanche da tarde saudável: 4 receitas rápidas e leves

Comer bem ao longo do dia vai muito além das refeições principais, e o lanche da tarde é a prova disso. Esse intervalo, quando bem aproveitado, regula o apetite, melhora a concentração e oferece ao organismo exatamente o combustível de que ele precisa para atravessar a segunda metade do dia com leveza.

Montar um lanche da tarde saudável que seja ao mesmo tempo rápido, leve e saboroso é mais simples do que parece — basta saber quais combinações funcionam. Confira, a seguir, algumas receitas!

1. Crepioca recheada com frango

Ingredientes

2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 ovo

2 colheres de sopa de frango cozido e desfiado

e desfiado 1 colher de sopa de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango com o creme de ricota e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture o ovo com a goma de tapioca até formar uma massa homogênea. Tempere com uma pitada de sal. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a massa e espalhe bem, formando uma panqueca fina. Deixe cozinhar por cerca de 1 a 2 minutos até firmar e dourar levemente. Vire a massa e adicione o frango. Enrole a crepioca e sirva em seguida.

2. Torta fria de atum com iogurte

Ingredientes

200 g de atum sólido ao natural escorrido e desfiado

1 colher de chá de azeite

120 g de iogurte natural integral

60 g de cenoura ralada

40 g de cebola picada

40 g de pepino cortado em cubos

10 g de salsinha picada

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

6 fatias de pão de forma integral

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o iogurte natural com o suco de limão até obter um creme leve. Adicione o atum, a cenoura, a cebola, o pepino e a salsinha. Misture bem até formar um recheio cremoso e uniforme. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino conforme o gosto.

Em seguida, em um recipiente, faça uma camada com o pão integral. Espalhe parte do creme de atum por cima, formando uma camada uniforme. Repita as camadas até finalizar com o recheio. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos para firmar e ficar mais saboroso. Sirva em seguida.

Muffin de ovo e vegetais (Imagem: irina2511 | Shutterstock)

3. Muffin de ovo e vegetais

Ingredientes

6 ovos

120 g de brócolis picado

picado 120 g de pimentão vermelho picado

60 g de cebola picada

60 g de queijo cottage

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Bata os ovos em uma tigela grande até ficar homogêneo e adicione os vegetais, o queijo, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Despeje a mistura em formas de muffin untadas com azeite e enfarinhadas com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

4. Brownie proteico com chocolate

Ingredientes

6 bananas-nanicas descascadas e cortadas em rodelas

1/2 xícara de chá de cacau em pó 70%

2 colheres de sopa de whey protein sabor chocolate

4 colheres de sopa de pasta de amendoim

Gotas de chocolate meio-amargo a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas-nanicas, o cacau em pó, o whey protein e a pasta de amendoim e bata até obter uma pasta lisa. Despeje a mistura em uma forma untada com óleo de coco, distribua as gotas de chocolate e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.