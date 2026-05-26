Lanche da tarde: 4 receitas reconfortantes para os dias frios

Nos dias mais frios, o lanche da tarde ganha um papel especial na rotina, pedindo preparos quentinhos, simples e cheios de sabor. Entre opções doces ou salgadas, algumas receitas ajudam a aquecer o corpo e tornam a pausa do dia ainda mais gostosa. Com ingredientes acessíveis e combinações fáceis de preparar, é possível criar lanches rápidos e reconfortantes em poucos minutos, transformando esse momento em uma experiência leve, acolhedora e saborosa.
A seguir, confira 4 receitas reconfortantes de lanche da tarde para os dias frios!
1. Crepe de banana com creme de avelã
Ingredientes
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de manteiga derretida
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
- 3 bananas maduras fatiadas
- Creme de avelã e avelãs picadas a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga derretida e o sal até obter uma mistura lisa e homogênea. Deixe descansar por cerca de 10 minutos para garantir uma textura mais leve.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com manteiga. Despeje uma pequena concha de massa, espalhando para formar um disco fino. Cozinhe por aproximadamente 1 a 2 minutos de cada lado, até dourar levemente. Repita o processo até terminar a massa.
Com os crepes ainda mornos, espalhe uma camada de creme de avelã sobre a superfície. Distribua as fatias de banana e as avelãs picadas por cima e dobre o crepe em formato de triângulo. Finalize com fios de creme de avelã por cima. Sirva em seguida.
2. Pão de queijo de frigideira
Ingredientes
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de polvilho doce
- 2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado
- 1 colher de sopa de leite
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o ovo, o polvilho doce, o queijo ralado, o leite e o sal até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente levemente untada com manteiga em fogo baixo. Despeje a massa e espalhe de forma uniforme. Cozinhe por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado, até dourar e firmar. Sirva em seguida.
3. Bolo de cenoura com calda de chocolate
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de cenoura picada
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de água
- 3/4 de xícara de chá de óleo vegetal
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Calda
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de açúcar
- 4 colheres de sopa de cacau em pó
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e misture até ficar homogêneo. Acrescente o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o vinagre de maçã e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Calda
Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda grossa, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o bolo. Sirva em seguida.
4. Bolinho de chuva de forno
Ingredientes
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 4 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 2 colheres de café de canela em pó
- 4 colheres de sopa de leite de coco
- 1 colher de chá de fermento em pó
Modo de preparo
No liquidificador, bata o ovo, metade do açúcar e o óleo de coco por cerca de 5 minutos, até obter uma mistura clara e levemente aerada. Em um recipiente, misture a farinha de amêndoas com metade da canela em pó. Em seguida, incorpore o creme batido e mexa até formar uma massa homogênea. Acrescente o leite de coco e misture bem. Por último, adicione o fermento químico e incorpore delicadamente à massa.
Distribua a preparação em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até que os bolinhos estejam firmes e levemente dourados. Enquanto isso, misture o restante do açúcar com a canela em pó em um prato raso. Após o tempo de forno, desenforme os bolinhos ainda mornos e passe na mistura de canela e açúcar. Sirva em seguida.