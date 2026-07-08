Variedades

Lanche da tarde: 3 receitas proteicas fáceis de fazer 

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 08/07/26 15h36
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Torta fácil de atum (Imagem: photobobs | Shutterstock)

O lanche da tarde pode ser uma excelente oportunidade para complementar a ingestão de proteínas ao longo do dia e manter a saciedade até a próxima refeição. Com ingredientes nutritivos e preparos simples, é possível criar opções saborosas que combinam praticidade e equilíbrio.

A seguir, confira três receitas proteicas fáceis de fazer para variar o cardápio no lanche da tarde! 

1. Torta fácil de atum

Ingredientes

Recheio

  • 200 g de atum sólido ao natural escorrido
  • 3 ovos cozidos e cortados em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

  • 3 ovos
  • 170 g de iogurte natural
  • 50 g de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente a salsinha, os ovos cozidos e o atum, misture delicadamente e desligue o fogo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Massa

Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Adicione o iogurte natural, o azeite e a farinha de aveia. Misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente.

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Distribua o recheio de maneira uniforme. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a massa ficar firme e levemente dourada. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida. 

Wrap de frango com abacate e molho de iogurte servido em cima de tábua de madeira, com abacate cortado ao meio ao lado
Wrap de frango com abacate e molho de iogurte (Imagem: Catherine Murray | Shutterstock)

2. Wrap de frango com abacate e molho de iogurte

Ingredientes

  • 2 discos de massa para wrap integral
  • 250 g de peito de frango
  • 1/2 abacate cortado em tiras
  • 1 xícara de chá de alface fatiada
  • 1/2 pepino cortado em fatias finas
  • 170 g de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o frango e grelhe até dourar por todos os lados e ficar completamente cozido. Corte em fatias e reserve. Em uma tigela, misture o iogurte natural com o suco de limão até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira antiaderente, aqueça rapidamente os discos de wrap em fogo baixo apenas para deixá-los mais macios. Distribua a alface sobre os wraps. Acrescente o pepino, o abacate e o frango grelhado. Regue com o molho de iogurte. Dobre as laterais da massa e enrole firmemente. Sirva em seguida.

3. Omelete com muçarela de búfala

Ingredientes

  • 1 clara de ovo
  • ovo
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 50 g de muçarela de búfala picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata a clara até obter o ponto de neve. Reserve. Em um recipiente, misture o ovo e o leite. Adicione o tomate, a cebola, a muçarela de búfala e os temperos e mexa para incorporar. Junte com a clara em neve e misture delicadamente. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa da omelete na panela e cozinhe até dourar. Com o auxílio de um prato, vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.

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