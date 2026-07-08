Lanche da tarde: 3 receitas proteicas fáceis de fazer 

O lanche da tarde pode ser uma excelente oportunidade para complementar a ingestão de proteínas ao longo do dia e manter a saciedade até a próxima refeição. Com ingredientes nutritivos e preparos simples, é possível criar opções saborosas que combinam praticidade e equilíbrio.
A seguir, confira três receitas proteicas fáceis de fazer para variar o cardápio no lanche da tarde!
1. Torta fácil de atum
Ingredientes
Recheio
- 200 g de atum sólido ao natural escorrido
- 3 ovos cozidos e cortados em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa
- 3 ovos
- 170 g de iogurte natural
- 50 g de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente a salsinha, os ovos cozidos e o atum, misture delicadamente e desligue o fogo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Massa
Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Adicione o iogurte natural, o azeite e a farinha de aveia. Misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente.
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Distribua o recheio de maneira uniforme. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a massa ficar firme e levemente dourada. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.
2. Wrap de frango com abacate e molho de iogurte
Ingredientes
- 2 discos de massa para wrap integral
- 250 g de peito de frango
- 1/2 abacate cortado em tiras
- 1 xícara de chá de alface fatiada
- 1/2 pepino cortado em fatias finas
- 170 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o frango e grelhe até dourar por todos os lados e ficar completamente cozido. Corte em fatias e reserve. Em uma tigela, misture o iogurte natural com o suco de limão até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira antiaderente, aqueça rapidamente os discos de wrap em fogo baixo apenas para deixá-los mais macios. Distribua a alface sobre os wraps. Acrescente o pepino, o abacate e o frango grelhado. Regue com o molho de iogurte. Dobre as laterais da massa e enrole firmemente. Sirva em seguida.
3. Omelete com muçarela de búfala
Ingredientes
- 1 clara de ovo
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de leite
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 50 g de muçarela de búfala picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma batedeira, bata a clara até obter o ponto de neve. Reserve. Em um recipiente, misture o ovo e o leite. Adicione o tomate, a cebola, a muçarela de búfala e os temperos e mexa para incorporar. Junte com a clara em neve e misture delicadamente. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa da omelete na panela e cozinhe até dourar. Com o auxílio de um prato, vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.