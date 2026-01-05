Lançamentos da semana: o que chega à Netflix, Disney+ e Prime Video entre 15 e 21 de janeiro 2026

A semana de 15 a 21 de janeiro de 2026 chega repleta de novidades nos streamings. Netflix, Disney+ e Prime Video apostam em estreias que transitam entre mistério, romance, suspense e histórias emocionantes, reunindo produções inéditas, elencos de destaque e narrativas envolventes. Dos enigmas clássicos às tramas contemporâneas, os lançamentos prometem agradar diferentes públicos e marcar o início do ano com entretenimento variado e de qualidade. Confira!

1. Os Sete Relógios de Agatha Christie (15/01) – Netflix

“Os Sete Relógios de Agatha Christie” apresenta uma nova adaptação do clássico da autora, com mistério, conspiração e suspense ambientados na Inglaterra dos anos 1920 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série, adaptada do livro de mistério lançado em 1981, acompanha um sofisticado fim de semana em uma mansão no interior da Inglaterra, onde uma brincadeira aparentemente inocente com despertadores toma um rumo sombrio quando um dos convidados é encontrado morto em circunstâncias inexplicáveis. A disposição dos relógios, os horários marcados e o clima de tensão entre os presentes transformam o que parecia um acidente em um enigma inquietante, repleto de indícios contraditórios.

Determinada a não aceitar explicações superficiais, Lady Eileen “Bundle” Brent (Mia McKenna-Bruce) decide investigar por conta própria. Com a ajuda do Superintendente Battle (Martin Freeman), ela mergulha em uma trama de segredos, mensagens cifradas e personagens suspeitos, descobrindo que o crime pode estar ligado a uma organização secreta e a interesses perigosos, ampliando o mistério muito além daquela noite fatal.

2. O Amor Pode Ser Traduzido? (15/01) – Netflix

“O Amor Pode Ser Traduzido?” acompanha um intérprete talentoso que descobre que sentimentos não seguem as mesmas regras das palavras (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

No dorama, Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) é um intérprete altamente qualificado, acostumado a transitar com naturalidade entre diferentes idiomas e culturas. Ao ser designado para acompanhar a consagrada atriz Cha Mu-hee (Go Youn-jung) em sua agenda internacional, ele se vê confiante em sua habilidade de mediar qualquer conversa, acreditando ter total controle sobre a comunicação.

Com o passar do tempo, a convivência constante revela diferenças de personalidade, visões opostas sobre relacionamentos e desafios emocionais inesperados. Entre compromissos profissionais, viagens e situações delicadas, a relação evolui gradualmente, levantando a questão central da trama: até que ponto sentimentos podem ser explicados em palavras, ou apenas vividos, mesmo quando a linguagem falha.

3. O Conto de Silyan (16/01) – Disney+

“O Conto de Silyan” retrata uma relação inesperada entre um agricultor solitário e uma cegonha ferida, explorando humanidade, resiliência e natureza (Imagem: Reprodução digital | National Geographic Documentary Films)

Em uma região rural marcada por transformações econômicas, um agricultor vê seu modo de vida ameaçado pela dificuldade de manter a terra e garantir sustento. Com a família distante e poucas alternativas, ele passa a trabalhar em um aterro sanitário, no qual sua rotina solitária ganha um novo significado ao encontrar uma cegonha-branca ferida, incapaz de retornar ao seu ciclo natural.

Ao decidir cuidar da ave e acompanhar sua recuperação, surge uma relação inesperada que altera profundamente seu cotidiano. O documentário acompanha esse vínculo silencioso e delicado, abordando temas como adaptação, perda, esperança e a ligação profunda entre o ser humano e a natureza em meio às mudanças do mundo contemporâneo.

4. O Roubo (21/01) – Prime Video

“O Roubo” transforma um dia comum de trabalho em uma situação extrema, colocando funcionários frente a frente com um assalto calculado e cheio de tensão (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Durante um expediente comum em uma empresa que administra recursos de aposentadoria, Zara (Sophie Turner) é surpreendida por uma invasão cuidadosamente planejada por um grupo de criminosos experientes. A situação foge rapidamente do controle, transformando o ambiente corporativo em um espaço de confinamento, medo e decisões urgentes.

Enquanto os invasores executam um plano minucioso, funcionários passam a enfrentar escolhas difíceis e conflitos internos. Entre estratégias ocultas, interesses cruzados e atitudes inesperadas, a trama avança explorando tensão contínua, riscos crescentes e o impacto psicológico de um crime que testa limites morais.

5. Amores à Parte (21/01) – Prime Video

“Amores à Parte” discute relacionamentos modernos ao mostrar um homem em crise que passa a questionar suas ideias sobre amor e compromisso (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films e The Neon)

Depois de enfrentar o fim inesperado de seu casamento, Carey (Kyle Marvin) tenta reorganizar a própria vida emocional e busca apoio em amigos próximos. É nesse momento que ele se aproxima de Julie (Dakota Johnson) e Paul (Michael Angelo Covino), um casal que conduz sua relação de maneira pouco convencional, baseada em acordos abertos e liberdade mútua.

Curioso e ainda fragilizado, Carey passa a questionar suas próprias crenças sobre amor e compromisso. Ao se envolver nesse novo modelo afetivo, ele se depara com situações desconfortáveis, conflitos internos e descobertas inesperadas em uma narrativa que aborda, com leveza e ironia, as contradições e os desafios dos vínculos contemporâneos.

6. The Beauty: Lindos de Morrer (21/01) – Disney+

“The Beauty: Lindos de Morrer” expõe o lado sombrio da busca pela perfeição ao misturar moda, ciência e uma ameaça global mortal (Imagem: Reprodução digital | Hulu e Disney+)

No cenário sofisticado da indústria da moda global, uma sequência de mortes misteriosas envolvendo figuras famosas chama a atenção das autoridades. Para investigar o caso, dois agentes federais são enviados a Paris, onde percebem que os crimes estão ligados a algo muito maior do que aparenta à primeira vista.

A apuração revela a existência de uma substância capaz de alterar drasticamente a aparência física, oferecendo beleza extrema a um custo alto e perigoso. Conforme a ameaça se espalha por grandes capitais do mundo, os investigadores enfrentam uma corporação poderosa disposta a proteger seu segredo a qualquer preço, transformando a busca pela perfeição em um risco mortal de proporções globais.