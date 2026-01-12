Lançamentos da semana: o que chega à Netflix, ao Disney+ e ao Prime Video entre 12 e 18 de janeiro de 2026

Entre os dias 12 e 18 de janeiro de 2026, as principais plataformas de streaming renovam seus catálogos com estreias que exploram diferentes gêneros e propostas narrativas. Há espaço para dramas intensos, documentários inspiradores, thrillers cheios de tensão, romances com toques de fantasia e histórias baseadas em livros e histórias reais.

Com produções que vão de relações humanas complexas a jornadas extremas e conflitos morais, a Netflix, o Disney+ e o Prime Video apresentam opções variadas para quem busca novidades e boas histórias para acompanhar ao longo da semana.

A seguir, confira os lançamentos da semana na Netflix, no Disney+ e no Prime Video!

1. Me Conte Mentiras (13/01) — 3ª Temporada — Disney+

“Me Conte Mentiras” acompanha o relacionamento conturbado entre Lucy e Stephen, marcado por jogos emocionais e segredos (Imagem: Reprodução digital | Hulu)

Baseada no livro de mesmo nome de Carola Lovering, a série acompanha a trajetória de Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White), dois jovens que se conhecem na universidade e constroem uma relação marcada por atração, desequilíbrio emocional e jogos de poder. A história revela como esse envolvimento intenso influencia decisões, amizades e como ambos encaram o amadurecimento.

Na nova temporada, ambientada no semestre de primavera da Faculdade Baird, Lucy e Stephen decidem retomar o relacionamento, acreditando que podem fazer diferente. Porém, situações inesperadas, conflitos mal resolvidos e segredos que vêm à tona colocam essa tentativa em risco, gerando consequências que se espalham pelo campus e atingem diretamente aqueles que fazem parte de seu convívio.

2. De Polo a Polo com Will Smith (14/01) — Disney+

“De Polo a Polo com Will Smith” mostra o ator em uma jornada pelos extremos do planeta, vivenciando desafios ao lado de exploradores e cientistas (Imagem: Reprodução digital | National Geographic)

Na série documental, Will Smith lidera uma expedição de cem dias pelos pontos mais extremos do planeta, partindo das regiões polares e cruzando diferentes zonas climáticas até chegar ao outro extremo do globo. A proposta é mostrar, de forma imersiva, a diversidade natural da Terra e os limites físicos e emocionais enfrentados ao longo do caminho.

Ao longo da jornada, o ator se aventura em cenários desafiadores, como áreas cobertas por gelo, florestas tropicais e territórios inóspitos, vivenciando experiências únicas ao lado de pesquisadores, exploradores e especialistas locais. A produção combina aventura, ciência e reflexão, destacando a relação entre o ser humano e a natureza em ambientes onde tudo é levado ao limite.

3. Sentença de Morte (14/01) — Prime Video

“Sentença de Morte” traz ex-agentes secretos obrigados a enfrentar uma caçada mortal para proteger o filho e sobreviver (Imagem: Reprodução digital | PARIS FILMES)

No filme, Kyrah (Kerry Washington) e Isaac (Omar Sy) deixam para trás o passado como agentes de uma unidade secreta especializada em missões extremas. O nascimento do filho muda completamente as prioridades do casal, que decide romper com a organização e buscar uma rotina distante dos riscos e da violência que marcaram suas trajetórias.

A decisão, porém, tem um custo alto. Considerados traidores, eles passam a ser caçados após a emissão de uma ordem para eliminá-los. Cercados por ameaças e sem possibilidade de fuga definitiva, Kyrah e Isaac precisam recorrer à experiência adquirida em campo para manter a família viva e enfrentar um cerco cada vez mais implacável.

4. The Blind (14/01) — Prime Video

“The Blind” retrata a juventude turbulenta de Phil Robertson e sua relação com Miss Kay (Imagem: Reprodução digital | GND Media e Prime Video)

O filme biográfico apresenta a juventude de Phil Robertson (Aron von Andrian) muito antes de se tornar uma estrela de realities shows, acompanhando sua vida no interior da Louisiana nos anos 1960. A narrativa foca o início de seu relacionamento com Miss Kay (Amelia Eve) e nos desafios enfrentados em uma fase marcada por decisões impulsivas, excessos e dificuldades para assumir responsabilidades familiares.

À medida que conflitos pessoais se intensificam, Phil coloca em risco não apenas o casamento, mas também o futuro de quem está ao seu redor. A história revela um período de queda, reflexão e mudança profunda, mostrando como experiências dolorosas e escolhas difíceis ajudaram a moldar o homem que mais tarde daria origem à dinastia familiar conhecida pelo público.

5. De Repente Humana (16/01) — Netflix

“De Repente Humana” segue Eun-ho, uma criatura mística transformada em humana, e seu inesperado envolvimento com Kang Si-yeol (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série acompanha Eun-ho (Kim Hye-yoon), uma gumiho — criatura mística conhecida como raposa de nove caudas — que vive há séculos evitando qualquer envolvimento emocional e rejeitando a possibilidade de se tornar humana. Independente e avessa a regras, ela prefere manter seus poderes e sua liberdade, distante das convenções do mundo dos mortais.

Essa dinâmica muda drasticamente quando um acontecimento inesperado a transforma em uma mulher comum e a coloca no caminho de Kang Si-yeol (Lomon), um jogador de futebol famoso, confiante e acostumado aos holofotes. Obrigados a conviver, os dois passam a enfrentar situações que misturam choque de realidades, adaptação e descobertas, abrindo espaço para sentimentos inéditos e escolhas que podem mudar seus destinos.

6. Dinheiro Suspeito (16/01) — Netflix

“Dinheiro Suspeito” acompanha Dane Dumars e J.D. Byrne, policiais envolvidos em um achado perigoso que coloca lealdades à prova (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Após a descoberta de uma fortuna escondida em um imóvel esquecido de Miami, um grupo de agentes passa a lidar com consequências imprevisíveis. O achado desperta cobiça, atrai ameaças externas e cria um ambiente de tensão constante, no qual decisões precipitadas podem custar caro e nada permanece sob controle por muito tempo.

À frente da operação estão o tenente Dane Dumars (Matt Damon) e o sargento J.D. Byrne (Ben Affleck), que tentam manter o controle enquanto a pressão aumenta e a confiança interna começa a desmoronar. Conforme interesses pessoais emergem e segredos são revelados, alianças se desfazem, transformando a investigação em uma luta silenciosa pela sobrevivência.