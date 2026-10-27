Lábios desenhados e olhos marcados: a make dos anos 1990 dita as novas tendências de maquiagem

A maquiagem dos anos 1990 está de volta, trazendo elementos que ditaram moda na década: lábios com contorno definido, olhos esfumados, pele de acabamento opaco e blush estruturado. Impulsionada pelo resgate nostálgico da Geração Z no TikTok e pelos recentes desfiles de grifes nas Semanas de Moda de Paris e Milão, essa estética ganha uma nova interpretação. Hoje, o objetivo não é criar um visual “datado”, mas, sim, aproveitar a versatilidade de fórmulas contemporâneas para adaptar esse estilo a qualquer ocasião.

Fenômenos virais das redes sociais, como a latte makeup (focada em tons de café e caramelo) e a cloud skin (pele com efeito “nuvem”, suave e sem brilho excessivo), provam que a década de 1990 é a grande musa do momento. Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine, lista as principais tendências e truques práticos para quem deseja adotar o visual com um toque de modernidade.

Contorno labial: o truque do volume natural

O contorno labial feito com lápis mais escuro que o batom ajuda a criar a sensação de lábios volumosos (Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock)

Em alta no TikTok com a hashtag #90sLips, o contorno bem marcado voltou com tudo! O truque clássico é usar um lápis labial um ou dois tons mais escuros que a cor da pele — em alta nos tons de marrom ou vinho — para contornar a boca, preenchendo o centro com um batom nude mais claro.

“Para não deixar o traço artificial, a dica é esfumar levemente as bordas do lápis para dentro dos lábios antes de aplicar o batom, criando um efeito ombré. Finalizar com um gloss transparente no centro da boca traz um volume instantâneo que atualiza o look”, destaca a profissional.

Sugestões de produtos: Lápis Labial 2 em 1 Plumpy, de Dear May; Lapiseira Labial Big & Full, de Ruby Kisses.

Olhos terrosos e o resgate do estilo Grunge

O efeito esfumado próximo aos cílios superiores e inferiores é uma das características da maquiagem grunge (Imagem: Irina Bg | Shutterstock)

As passarelas recentes resgataram o olhar “rebelde” dos anos 1990. Paletas com sombras marrons, taupe e acinzentadas de acabamento matte dão o tom da tendência, sem marcações perfeitas e precisas.

O segredo para esse visual é aplicar um lápis de olho preto ou marrom escuro rente aos cílios superiores e inferiores e, com um pincel pequeno, esfumar para criar um efeito “borradinho”. É uma maquiagem rápida, que não exige perfeição e entrega muita personalidade.

Sugestões de produtos: Lápis Retrátil para Olhos com Esfumador Fiore, da Fenzza.

Cloud skin: pele suave, aveludada e duradoura

Para conquistar uma pele com efeito matte, a dica é concentrar o pó nas regiões mais propensas à oleosidade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Deixe o excesso de iluminador de lado. A pele ultrabrilhante dá lugar a um acabamento mais opaco, que no TikTok ganhou o nome de cloud skin (pele de nuvem). O uso de pó translúcido, especialmente na zona T (testa, nariz e queixo), é essencial para criar aquela textura matte típica da década.

O foco atual não é uma pele ressecada, mas, sim, estrategicamente matificada. “Invista em uma excelente hidratação antes da base e aplique o pó apenas onde a oleosidade costuma aparecer, mantendo um frescor natural nas laterais do rosto”, ensina Chloé Gaya.

Sugestões de produtos: Pó Translúcido Ultrafino, da Dailus; Creme Facial Air Barrier Cream, de eanae.

Blush estruturado, inspirado nas it girls da época

Tons de rosa queimado, canela e marrom são alternativas para reproduzir o blush estruturado que marcou a maquiagem das supermodelos dos anos 1990 (Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock)

Influenciado pelas grandes top models da década, como Cindy Crawford e Naomi Campbell, o blush vai além do tradicional “ar de saúde” e passa a atuar como um contorno suave. Para esse efeito, aposte em tons terrosos, rosa queimado, mauve ou canela. A aplicação em sentido diagonal, direcionada às têmporas, garante o efeito de levantar o olhar e estruturar as maçãs do rosto de forma natural e elegante.

Sugestões de produtos: BT Plush 3 em 1, de Bruna Tavares.

O retorno dos anos 1990 prova que a beleza sempre se reinventa. Unindo o visual marcante da época à praticidade das técnicas atuais, a maquiagem da temporada consegue equilibrar nostalgia e modernidade de um jeito leve e acessível para todos os estilos.

Por Priscila Alcântara