Kibe de forno: 4 receitas leves para o almoço

Kibe de forno com quinoa (Imagem: RoYam | Shutterstock)
Leve, nutritivo e fácil de preparar, o kibe de forno é uma ótima opção para quem busca refeições equilibradas no almoço. Assado e versátil, ele permite combinações que valorizam ingredientes saudáveis, mantendo o sabor irresistível. Além disso, é prático e se adapta facilmente a diferentes rotinas, perfeito para quem prefere pratos leves e rápidos no dia a dia.

A seguir, veja 4 receitas leves de quibe de forno para o almoço!

1. Kibe de forno com quinoa

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de trigo para kibe
  • 1/2 xícara de chá de água quente
  • 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
  • 250 g de carne moída
  • 1 cebola ralada
  • 2 colheres de sopa de hortelã fresca picada
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Hidrate o trigo em um recipiente com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela, misture o trigo hidratado com a quinoa cozida. Acrescente a carne moída, a cebola, as ervas, o azeite e os temperos. Misture bem até obter uma massa homogênea e modelável. Espalhe a massa em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida. 

2. Kibe de cenoura com abobrinha e aveia

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de trigo para kibe
  • 1 xícara de chá de água quente
  • 1 xícara de chá de cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1 cebola picada
  • 1 colher de sopa de salsinha
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e cominho a gosto
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Hidrate o trigo com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a cenoura, a abobrinha, a aveia, a cebola, a salsinha, o azeite, o sal, o cominho e o suco de limão. Mexa bem até formar uma massa úmida, homogênea e fácil de modelar. Espalhe a massa em uma forma forrada com papel manteiga, pressionando bem. Faça marcações em quadrados ou losangos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.

Quibe recheado com ricota servido em prato de madeira com garfo de inox ao lado em cima de mesa de madeira
Kibe de forno recheado com ricota (Imagem: flanovais | Shutterstock)

3. Kibe de forno recheado com ricota

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de trigo para kibe
  • 1 xícara de chá de água quente
  • 250 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Hidrate o trigo para kibe com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela, misture o trigo hidratado com a carne moída, a cebola, o cheiro-verde, o azeite e os temperos. Mexa até formar uma massa homogênea. Em uma forma untada com azeite espalhe metade da massa, pressionando bem. Distribua a ricota e cubra com o restante da massa, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida. 

4. Kibe de forno com linhaça e aveia

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de trigo para kibe
  • 1 xícara de chá de água quente
  • 300 g de carne moída
  • 1/2 xícara de aveia em flocos finos
  • 2 colheres de sopa de linhaça dourada triturada
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de hortelã fresca picada
  • 1 colher de sopa de salsinha
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Hidrate o trigo para kibe com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a carne moída, a aveia, a linhaça, a cebola, as ervas, o azeite e o sal. Mexa bem até formar uma massa homogênea e levemente úmida. Espalhe a massa em uma forma untada com azeite pressionando bem. Faça marcações em losangos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida. 

