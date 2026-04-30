K-beauty impulsiona uso da centella asiática no cuidado capilar

A aproximação entre skincare e haircare tem ampliado a presença de ingredientes tradicionalmente associados aos cuidados com a pele em produtos para cabelos. Entre os que começam a ganhar protagonismo nesse movimento, está a centella asiática, ativo amplamente difundido pela K-beauty, reconhecido por suas propriedades regeneradoras e calmantes.

Também chamada de Gotu Kola ou CICA, a planta de origem asiática é utilizada há séculos na medicina tradicional. Nos últimos anos, sob influência da cosmética sul-coreana e por suas rotinas de cuidados, ganhou projeção mundial em cosméticos voltados à reparação da pele e ao fortalecimento da barreira cutânea. Agora começa a aparecer com mais frequência em fórmulas destinadas ao tratamento do couro cabeludo e dos fios.

O interesse do mercado capilar pelo componente está ligado à tendência conhecida como “skinificação do cabelo”, que propõe tratar o couro cabeludo com a mesma atenção dedicada à pele do rosto. Nesse contexto, ativos com propriedades calmantes e regeneradoras passam a ser valorizados também em shampoos, tônicos, máscaras e tratamentos específicos para a fibra capilar.

Principais benefícios da centella asiática para a saúde capilar

De acordo com Ana Regina Farias, cabeleireira e técnica de processos capilares da Embelleze, a centella asiática pode contribuir para o equilíbrio do couro cabeludo e para a saúde dos fios. “Ela possui compostos bioativos que ajudam a estimular processos de regeneração e a melhorar a qualidade do couro cabeludo, o que impacta diretamente na saúde da fibra. Em fórmulas capilares, pode contribuir para fortalecer os fios, reduzir a sensibilidade do couro cabeludo e favorecer um ambiente mais equilibrado para o crescimento”, explica.

Segundo a especialista, o componente também aparece associado a fórmulas voltadas à recuperação de cabelos sensibilizados. “Quando combinada a ingredientes que ajudam a equilibrar o pH dos fios, como em tratamentos acidificantes, a centella asiática pode potencializar a reparação da fibra e contribuir para reduzir a porosidade. Um exemplo é o Novex Acid Control Acidificante Anti-Danos, produto que une a CICA ao ácido lático em uma proposta de cuidado voltada à selagem das cutículas e à recuperação de cabelos danificados”, comenta.

Entre os principais benefícios atribuídos ao extrato nos cuidados capilares, estão a ação cicatrizante, que auxilia na manutenção da integridade do couro cabeludo. Além disso, seus compostos naturais, como triterpenos e flavonoides, estão associados à melhora da regeneração dos tecidos e ao fortalecimento da estrutura capilar.

A centella asiática pode ser uma aliada de quem possui cabelos sensibilizados ou quer prevenir danos aos fios (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Indicações de uso da centella asiática

Produtos formulados com o ativo costumam ser indicados especialmente para quem apresenta fios fragilizados por processos químicos, como descoloração, coloração ou alisamentos, além de pessoas com couro cabeludo sensível ou que buscam fortalecer a saúde capilar de forma preventiva.

Embora ainda seja mais conhecida no universo do skincare, a presença crescente da centella asiática em produtos capilares indica um movimento de inovação no setor, que aposta em ingredientes multifuncionais e em uma abordagem cada vez mais integrada entre cuidados com a pele e com os cabelos.

Por Caroline Amorim