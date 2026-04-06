Juliano Floss é o novo líder do BBB 26: 5 curiosidades sobre o brother

Na noite deste domingo (05/04), Juliano Floss venceu a 14ª Prova do Líder do BBB 26 e assumiu o reinado da casa pela primeira vez. A disputa ocorreu em duas etapas — com escolha de cartas que revelavam benefícios e lançamentos de bolas de futebol —, e o catarinense chegou à final ao lado de Ana Paula Renault, levando a melhor com 60 pontos. Como líder, ele indicou Jordana ao Paredão.

Para conhecer melhor o novo dono do quarto dourado, confira cinco curiosidades sobre o brother Juliano Floss!

1. Nasceu em uma pequena cidade conhecida como “Capital da Amizade”

Apesar de ser amplamente associado a Chapecó, onde também morou e desenvolveu a paixão pela dança, Juliano Floss nasceu em Pinhalzinho, no interior do Oeste catarinense. A cidade, com cerca de 23 mil habitantes, é conhecida pelo apelido de “Capital da Amizade” e por sua força no agronegócio — um contraste curioso com a trajetória pop do influenciador. Mesmo com a agenda lotada de eventos e viagens, ele faz questão de manter viva a conexão com as origens humildes no Sul do país.

2. Viralizou ainda na pandemia de covid-19, aos 16 anos

Foi durante o isolamento da covid-19, em 2020, que Juliano Floss encontrou nas redes sociais um caminho para se comunicar com o mundo. Seu primeiro vídeo publicado já ultrapassou 1 milhão de visualizações, e a fama veio rápida. Embora tenha começado com conteúdo de humor, foi pela dança que ele conquistou de vez a internet — e não por acaso, já que a paixão pelo movimento começou muito antes: ele iniciou os treinos de dança aos 11 anos, com especialização em hip-hop e participações em competições no Brasil e no exterior.

Antes do BBB 26, Juliano Floss dividiu palcos com Anitta e Veigh em grandes festivais de música (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

3. Esteve nos maiores palcos do mundo ao lado de Anitta e Veigh

A dança não ficou restrita às telas. Juliano Floss marcou presença em dois dos maiores festivais de música do mundo: esteve com Anitta no Rock in Rio Lisboa e com Veigh no The Town, onde foi um dos responsáveis pela idealização, organização e coreografia do balé do cantor de trap. Além disso, participou de dois clipes de Anitta como dançarino, em “Nu” e “Grip”, faixas do álbum “Funk Generation”.

4. Sua eliminação da Dança dos Famosos gerou polêmica nacional

Em 2024, Juliano Floss participou da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, e arrancou elogios de nomes como Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. Sua saída da competição, no entanto, gerou uma das maiores polêmicas do quadro: ele foi eliminado quando restavam apenas seis duplas, após receber nota 9,9 da atriz Nathalia Dill — que compunha o júri artístico. O motivo teria sido uma cotovelada acidental que a instrutora de Juliano deu em seu rosto durante a apresentação. A web se dividiu, e o episódio acabou ampliando ainda mais sua visibilidade para além do público da internet.

5. Namora Marina Sena há mais de dois anos

Fora do confinamento, um dos assuntos que mais movimenta os holofotes em torno de Juliano Floss é o relacionamento com a cantora Marina Sena. Os dois, que já eram amigos antes de assumir o romance, tornaram o namoro público em julho de 2024, após meses de rumores. Desde então, trocam declarações constantes nas redes e costumam compartilhar viagens e momentos juntos — inclusive, os fãs elegeram o casal como um dos favoritos da internet.