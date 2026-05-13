Joias em ouro voltam ao radar dos consumidores que buscam durabilidade e valor percebido

A alta do ouro no mercado internacional e a mudança no comportamento de consumo têm recolocado as joias no centro de decisões de compra mais criteriosas. Mais do que um item estético, peças em ouro passaram a ser percebidas por parte dos consumidores como escolhas associadas à durabilidade, significado e preservação de valor.

Para Débora De Landa, especialista em joalheria de alto padrão e fundadora da Joias Kether, a relação com esse tipo de compra mudou nos últimos anos. “O consumidor está mais atento ao que leva para casa. Ele quer entender material, procedência, qualidade e o que diferencia uma joia de outros acessórios com apelo apenas visual”, afirma.

Consumo mais consciente impulsiona procura por joias em ouro

A percepção acompanha um comportamento mais amplo de consumo, marcado por escolhas menos impulsivas e maior atenção ao custo-benefício no longo prazo. Nesse movimento, produtos com maior vida útil tendem a ganhar relevância, especialmente entre consumidores que buscam unir valor afetivo e funcionalidade.

Segundo a especialista, esse olhar também muda a forma como as pessoas se relacionam com joias. “Muitas compras deixaram de ser apenas emocionais. Existe um interesse maior por peças que possam acompanhar diferentes fases da vida e até serem passadas entre gerações”, diz.

Informações sobre autenticidade, acabamento e origem passam a influenciar mais diretamente a decisão de compra (Imagem: DuxX | Shutterstock)

Confiança e autenticidade pesam mais na decisão

A exigência em relação à confiança também cresceu. Informações sobre autenticidade, acabamento e origem passaram a influenciar mais diretamente a decisão de compra. “Hoje, o consumidor questiona mais, compara opções e busca segurança antes de investir em uma peça de maior valor”, explica Débora De Landa.

Outro ponto que ganha espaço é a educação sobre materiais. Nem sempre o público compreende as diferenças entre ouro e outros metais ou revestimentos, o que pode gerar comparações equivocadas baseadas apenas em preço. “Quando existe clareza sobre composição e durabilidade, a percepção da compra muda completamente”, afirma.

Escolha da joia envolve valor emocional e permanência

Para quem pensa em adquirir uma joia em ouro, alguns cuidados podem ajudar na escolha. Verificar informações sobre autenticidade, buscar atendimento que esclareça dúvidas, observar acabamento e entender a proposta da peça são fatores que contribuem para uma decisão mais consciente.

A compra também costuma envolver aspectos emocionais. Presentes marcantes, celebrações familiares e conquistas pessoais continuam entre os principais motivadores, mas agora convivem com um olhar mais racional sobre permanência e utilidade.

Na avaliação de Débora, a tendência deve permanecer enquanto consumidores seguirem priorizando escolhas mais consistentes. “Existe uma valorização crescente de produtos que façam sentido além do momento da compra. A joia entra nesse espaço por unir memória, durabilidade e percepção de valor”, conclui.

Por Carolina Lara