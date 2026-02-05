Jasmim: benefícios para a saúde e como usar com segurança

O jasmim é uma flor delicada e aromática pertencente, principalmente, às espécies Jasminum officinale e Jasminum sambac, cultivadas há séculos em regiões da Ásia, do Oriente Médio e do Mediterrâneo. Reconhecido pelo perfume marcante e levemente adocicado, a planta ultrapassou o uso ornamental e passou a ocupar espaço na medicina tradicional e na culinária. Suas flores são empregadas no preparo de chás, geleias e decoração de pratos, além do uso em óleos essenciais e extratos.

A seguir, veja alguns benefícios do jasmim e como usá-lo com segurança.

1. Efeito anti-hiperglicêmico

O jasmim tem mostrado resultados promissores no controle do açúcar no sangue. O estudo “Hypoglycemic and antioxidant activities of Jasminum officinale L. with identification and characterization of phytocompounds”, publicado na Heliyon, identificou que o extrato aquoso da planta consegue interferir na ação da enzima alfa-amilase e na absorção de glicose, mecanismos diretamente ligados ao aumento da glicemia.

Os testes laboratoriais sugerem que essas propriedades podem contribuir para a prevenção e o tratamento do diabetes, ao diminuir picos de açúcar após as refeições. Contudo, o uso da planta não deve substituir o tratamento médico e os bons hábitos de vida.

2. Melhora a digestão

O jasmim pode contribuir para o funcionamento equilibrado do sistema digestivo. O chá preparado com suas flores favorece a produção de enzimas responsáveis pela quebra dos alimentos e auxilia o movimento natural do intestino. Esse efeito pode ajudar a reduzir desconfortos como sensação de estômago pesado, gases e inchaço abdominal, além de colaborar para uma digestão mais regular após as refeições.

3. Ação antibacteriana

O jasmim também apresenta propriedades antibacterianas que podem auxiliar na proteção do organismo contra microrganismos. Substâncias naturais presentes nas flores e nas folhas ajudam a inibir o crescimento de algumas bactérias, colaborando para a prevenção de infecções leves, especialmente na pele e nas vias respiratórias.

O jasmim favorece a sensação de calma e diminui a tensão muscular e emocional (Imagem: lp-studio | Shutterstock)

4. Promove relaxamento e reduz o estresse

O jasmim contém compostos naturais que podem interagir com o sistema nervoso e ajudar o corpo a responder melhor ao estresse. Ao ser consumido como chá ou sentido em seu aroma, esses compostos podem estimular reações no organismo que favorecem a sensação de calma e diminuem a tensão muscular e emocional.

5. Ação antioxidante

Ainda segundo o estudo “Hypoglycemic and antioxidant activities of Jasminum officinale L. with identification and characterization of phytocompounds”, publicado na Heliyon, o jasmim reúne compostos naturais capazes de proteger as células dos efeitos dos radicais livres. Nas folhas da planta estão presentes fenóis e flavonoides, substâncias conhecidas por contribuir para a defesa do organismo contra o estresse oxidativo, processo ligado ao desgaste celular e ao desenvolvimento de diversas doenças.

6. Auxilia no alívio dos sintomas da TPM

As propriedades calmantes do jasmim também podem ser úteis durante o período pré-menstrual. O consumo do chá ou o uso do aroma da flor tende a favorecer o relaxamento muscular e emocional, ajudando a amenizar cólicas leves, irritabilidade e alterações de humor comuns nessa fase. Por atuar de forma suave sobre o sistema nervoso, pode funcionar como um apoio natural para atravessar esse período com mais conforto e equilíbrio.

Uso do jasmim com segurança

Embora o jasmim seja considerado uma planta de uso tradicional e geralmente bem tolerada, é importante adotar alguns cuidados. O consumo do chá deve ser feito com moderação, especialmente por gestantes, mulheres que amamentam, crianças e pessoas que utilizam medicamentos de forma contínua.

Quem tem histórico de alergias a flores ou a outras plantas aromáticas também precisa observar possíveis reações, como irritação na pele ou desconforto gástrico. Para uso terapêutico, o ideal é buscar orientação de um profissional de saúde, que poderá indicar a quantidade adequada e avaliar se o jasmim é compatível com as condições individuais. Além disso, o seu uso não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.