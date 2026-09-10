Jantar saudável sem complicação: 3 saladas proteicas para preparar em poucos passos

Praticidade também pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Em poucos passos é possível montar saladas nutritivas e com boas fontes de proteína. Esse nutriente participa da manutenção e da recuperação dos músculos, contribui para a saciedade e desempenha diversas funções no organismo. Para facilitar a rotina, selecionamos três receitas simples, saborosas e que podem ser preparadas em poucos passos para o jantar. Confira!

1. Salada proteica de atum com batata

Ingredientes

300 g de batata bolinha com a casca

200 g de atum em água, escorrido

em água, escorrido 1 xícara de chá de vagem cozida e picada grosseiramente

1/2 cebola-roxa cortada em rodelas

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Salsinha, sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com água e sal, cozinhe as batatas até ficarem macias. Escorra, corte-as ao meio e reserve. Em uma tigela, misture as batatas, a vagem, a cebola-roxa e o atum. Acrescente o azeite, o suco de limão, a salsinha e o sal. Misture delicadamente para incorporar os ingredientes sem desmanchar as batatas. Leve à geladeira por 30 minutos e sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com queijo feta (Imagem: Adriana Marteva | Shutterstock)

2. Salada de grão-de-bico com queijo feta

Ingredientes

300 g de grão-de-bico cozido

cozido 1 pepino cortado em cubos

80 g de queijo feta

1 cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de salsinha

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o grão-de-bico, o pepino, o queijo feta, a cebola-roxa e a salsinha. Misture delicadamente e reserve. Em outro recipiente, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente até envolver todos os ingredientes. Sirva em seguida.

3. Salada de frango com quinoa e cenoura

Ingredientes

200 g de peito de frango

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de rúcula

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de coentro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o peito de frango com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e refogue o frango até dourar por fora e ficar completamente cozido por dentro. Deixe o frango esfriar e corte-o e em tiras. Em uma tigela, coloque a rúcula, a quinoa, a cenoura e o frango. Acrescente o azeite, o suco de limão, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.