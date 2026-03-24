Jantar saudável para a Quaresma: 3 receitas surpreendentes com peixe

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A Quaresma é um período de reflexão e renovação espiritual celebrado por cristãos ao redor do mundo. Entre suas tradições mais marcantes, está a abstinência de carnes vermelhas — um hábito que, além do significado religioso, abre espaço na vida de muitas pessoas para escolhas alimentares diferentes. Nessa época, preparar um jantar saudável vai muito além do sacrifício: é uma oportunidade de descobrir sabores incríveis à base de peixe. Confira receitas!

1. Peixe ao molho de tomate com azeitona

Ingredientes

Peixe

500 g de filé alto de peixe branco cortado em pedaços grandes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de sal

Molho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

picada 3 dentes de alho picados

400 g de tomate pelado

100 ml de água

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de sal

80 g de azeitona preta

1 folha de louro

2 colheres de sopa de salsinha fresca picada

Modo de preparo

Peixe

Aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione o azeite e sele os pedaços de peixe por cerca de 2 minutos de cada lado, apenas para formar leve dourado. Reserve.

Molho

Em uma panela larga, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 3 a 4 minutos até ficar macia. Adicione o alho e mexa por mais 1 minuto. Acrescente o tomate, a água, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cozinhe por cerca de 10 minutos em fogo médio até o molho encorpar. Adicione a azeitona e misture. Coloque os pedaços de peixe dentro do molho. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 8 a 10 minutos, até o peixe ficar macio. Finalize com salsinha por cima. Sirva em seguida.

Espaguete com salmão e espinafre (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

2. Espaguete com salmão e espinafre

Ingredientes

Massa

200 g de espaguete

2 l de água

1 colher de chá de sal

Salmão

300 g de filé de salmão cortado em cubos grandes

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de azeite de oliva

Molho

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

picados 150 g de creme de ricota

150 ml de leite

50 ml da água do cozimento do espaguete

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

80 g de espinafre

Modo de preparo

Massa

Em fogo médio, cozinhe o espaguete em uma panela com água fervente e sal até ficar al dente. Reserve 50 ml da água do cozimento antes de escorrer.

Salmão

Em um recipiente, tempere os cubos com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio com o azeite e sele o salmão por cerca de 2 a 3 minutos, mexendo pouco para manter os cubos inteiros e levemente dourados por fora. Retire e reserve.

Molho

Na mesma panela do salmão, adicione o azeite e refogue o alho por cerca de 1 minuto. Acrescente o leite, o creme de ricota e a água do cozimento da massa. Misture até formar um molho liso e cremoso e ajuste o sal e a pimenta-do-reino.

Finalização

Adicione o espaguete ao molho e misture bem para envolver todos os fios. Acrescente o espinafre e mexa até murchar levemente. Incorpore os cubos de salmão com cuidado, sem desmanchar. Sirva em seguida.

3. Peixe assado com crosta de ervas e quinoa de limão

Ingredientes

Peixe

400 g de filé de peixe branco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Crosta

1/2 xícara de chá de salsinha picada

2 colheres de sopa de manjericão picado

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Quinoa

1/2 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de água

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Peixe

Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e azeite.

Crosta

Em um recipiente, misture os ingredientes da crosta até formar uma pasta úmida. Cubra os filés com essa mistura e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos.

Quinoa

Em uma panela com água, cozinhe a quinoa em fogo médio até secar e ficar macia. Finalize com limão e azeite. Sirva o peixe com a crosta dourada sobre a quinoa soltinha.