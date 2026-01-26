Jantar saudável em minutos: 3 pratos leves que você vai adorar

Nem sempre é fácil conciliar praticidade com uma refeição nutritiva e gostosa. Por isso, selecionamos três receitas que você consegue preparar em poucos minutos, usando ingredientes simples, mas cheias de sabor. São pratos leves, saborosos e perfeitos para transformar o jantar em um momento prazeroso e descomplicado. Confira!
1. Ratatouille de forno simples
Ingredientes
- 1 berinjela fatiada
- 1 abobrinha fatiada
- 1 tomate fatiado
- 1/2 cebola fatiada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- Sal, pimenta-do-reino e ramos de alecrim a gosto
Modo de preparo
Preaqueça o forno a 180°C. Em um refratário, espalhe a berinjela, a abobrinha, o tomate e a cebola em camadas alternadas. Misture o azeite com o alho, sal, pimenta-do-reino e regue sobre os legumes. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 20-25 minutos. Retire o papel, polvilhe os ramos de alecrim e asse por mais 10 minutos, até os legumes ficarem macios. Sirva em seguida.
2. Salada de macarrão com atum light
Ingredientes
- 200 g de fusilli (macarrão tipo parafuso)
- 170 g de atum em conserva escorrido
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
- 1 colher de sopa de azeite
- Água para cozinhar
- Sal, folhas de manjericão fresco e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela com água e sal, cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem e escorra. Em uma tigela grande, misture o macarrão cozido com o atum, o milho-verde, os floretes de brócolis e os tomates-cereja. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente para que todos os ingredientes fiquem bem distribuídos. Adicione as folhas de manjericão, reservando algumas para decorar ao redor do prato. Sirva em seguida ou leve à geladeira por alguns minutos antes de servir.
3. Abobrinha recheada com frango
Ingredientes
- 2 abobrinhas
- 150 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola picada
- 1/2 tomate picado
- 1 colher de chá de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
Modo de preparo
Preaqueça o forno a 180°C. Depois, em uma tábua, corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e retire parte do miolo, formando “canoas”. Em seguida, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o frango desfiado e o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture a cebolinha picada e cozinhe por 2-3 minutos, mexendo delicadamente.
Recheie as abobrinhas com essa mistura e coloque-as em um refratário. Decore com um pouco mais de cebolinha picada. Leve ao forno por 15-20 minutos, até que as abobrinhas fiquem macias. Sirva em seguida.