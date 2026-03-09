Jantar saudável: 3 saladas ricas em proteínas para começar a semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A salada rica em proteína é uma excelente opção para o jantar, pois combina leveza, nutrição e saciedade em uma única refeição. Preparada com ingredientes como frango, atum, ovos, queijos ou leguminosas, ela ajuda a fornecer proteínas importantes para a manutenção da massa muscular e para o bom funcionamento do organismo.

Abaixo, confira 3 saladas ricas em proteínas para começar a semana!

1. Salada proteica de frango grelhado com legumes

Ingredientes

1 peito de frango

1 xícara de chá de alface picada

1/2 xícara de chá de repolho roxo fatiado

1/2 pepino cortado em rodelas

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de cebola-roxa fatiada

1 talo de salsão picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

3 colheres de sopa de iogurte natural

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Grelhe em uma frigideira antiaderente em fogo médio até ficar dourado e bem cozido. Retire do fogo e corte o frango em tiras. Em uma tigela grande, coloque a alface, o repolho roxo, o pepino, o tomate-cereja, a cebola-roxa e o salsão. Misture delicadamente os vegetais para distribuir bem os ingredientes. Adicione as tiras de frango grelhado por cima da salada. Regue com suco de limão e finalize com o iogurte. Sirva em seguida.

2. Salada de grão-de-bico com queijo feta, pepino e tomate-cereja

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 pepino cortado em cubos

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

cortado ao meio 80 g de queijo feta em cubos

1/4 de cebola-roxa fatiada fina

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o grão-de-bico cozido. Adicione o pepino, o tomate-cereja e a cebola-roxa fatiada. Misture delicadamente para distribuir bem os ingredientes. Acrescente o queijo feta por cima da salada. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Salada de atum com ovos e batata dourada (Imagem: Gorenkova Evgenija | Shutterstock)

3. Salada de atum com ovos e batata dourada

Ingredientes

170 g de atum sólido ao natural

2 ovos cozidos cortados ao meio

1 xícara de chá de folhas de alface

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 batata cortada em pedaços

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque a batata em uma assadeira, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno a 200 °C até dourar e ficar macia. Reserve. Em uma tigela ou prato fundo, coloque as folhas de alface. Adicione o tomate-cereja e distribua o atum desfiado sobre a salada. Acrescente os pedaços de batata e os ovos cozidos. Finalize com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.