Jantar saudável: 3 receitas sem carne para começar a semana

Começar a semana com um jantar saudável e sem carne não precisa significar repetir os mesmos pratos ou abrir mão do sabor. Ingredientes como lentilha, tofu, cogumelos e vegetais permitem criar refeições leves e equilibradas. Além disso, podem ser combinados de diferentes maneiras, tornando o cardápio mais variado sem complicar a rotina.
Abaixo, confira 3 receitas sem carne para começar a semana!
1. Lentilha com pimentão e espinafre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cebola descascada e fatiada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os pimentões e refogue por alguns minutos, mantendo-os levemente crocantes. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a lentilha e o tomate e junte os vegetais refogados. Tempere com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.
2. Tofu à Brás
Ingredientes
- 500 g de batata descascada e cortada em palitos
- 250 g de tofu firme amassado
- 120 g de cogumelo paris
- 1 alho-poró fatiado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de molho tamari
- Pimenta-do-reino moída, cúrcuma, alho em pó, noz-moscada em pó, coentro picado, azeite de oliva e azeitona preta a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os palitos de batata e tempere com pimenta-do-reino, cúrcuma, alho em pó, noz-moscada e um fio de azeite de oliva. Transfira para uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, mexendo a cada 10 minutos. Retire do forno e reserve.
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola. Junte o alho-poró e refogue por 1 minuto. Acrescente o cogumelo e refogue por 4 minutos. Adicione o tofu e o molho tamari e misture. Tempere com pimenta-do-reino, cúrcuma e noz-moscada. Refogue por 3 minutos e coloque os palitos de batata. Desligue o fogo e finalize com o coentro e a azeitona preta. Sirva em seguida.
3. Hambúrguer de cogumelo com cenoura
Ingredientes
- 200 g de cogumelos paris e shimeji picados
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1 colher de sopa de linhaça moída
- 3 colheres de sopa de água
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a linhaça moída com a água e deixe descansar até formar um gel. Enquanto isso, aqueça o azeite de oliva em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os cogumelos e refogue até que a água liberada por eles evapore. Adicione a cenoura e refogue por mais 4 minutos. Desligue o fogo, transfira a mistura para um recipiente e espere amornar.
Junte a aveia, a linhaça hidratada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa que possa ser modelada. Divida em porções e modele os hambúrgueres. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.