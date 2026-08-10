Jantar saudável: 3 receitas sem carne para começar a semana

Começar a semana com um jantar saudável e sem carne não precisa significar repetir os mesmos pratos ou abrir mão do sabor. Ingredientes como lentilha, tofu, cogumelos e vegetais permitem criar refeições leves e equilibradas. Além disso, podem ser combinados de diferentes maneiras, tornando o cardápio mais variado sem complicar a rotina.

Abaixo, confira 3 receitas sem carne para começar a semana!

1. Lentilha com pimentão e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

e escorrida 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e fatiada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os pimentões e refogue por alguns minutos, mantendo-os levemente crocantes. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a lentilha e o tomate e junte os vegetais refogados. Tempere com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.

2. Tofu à Brás

Ingredientes

500 g de batata descascada e cortada em palitos

250 g de tofu firme amassado

amassado 120 g de cogumelo paris

1 alho-poró fatiado

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de molho tamari

Pimenta-do-reino moída, cúrcuma, alho em pó, noz-moscada em pó, coentro picado, azeite de oliva e azeitona preta a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os palitos de batata e tempere com pimenta-do-reino, cúrcuma, alho em pó, noz-moscada e um fio de azeite de oliva. Transfira para uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, mexendo a cada 10 minutos. Retire do forno e reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola. Junte o alho-poró e refogue por 1 minuto. Acrescente o cogumelo e refogue por 4 minutos. Adicione o tofu e o molho tamari e misture. Tempere com pimenta-do-reino, cúrcuma e noz-moscada. Refogue por 3 minutos e coloque os palitos de batata. Desligue o fogo e finalize com o coentro e a azeitona preta. Sirva em seguida.

Hambúrguer de cogumelo com cenoura (Imagem: barmalini | Shutterstock)

3. Hambúrguer de cogumelo com cenoura

Ingredientes

200 g de cogumelos paris e shimeji picados

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de linhaça moída

3 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a linhaça moída com a água e deixe descansar até formar um gel. Enquanto isso, aqueça o azeite de oliva em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os cogumelos e refogue até que a água liberada por eles evapore. Adicione a cenoura e refogue por mais 4 minutos. Desligue o fogo, transfira a mistura para um recipiente e espere amornar.

Junte a aveia, a linhaça hidratada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa que possa ser modelada. Divida em porções e modele os hambúrgueres. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.