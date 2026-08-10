Variedades

Jantar saudável: 3 receitas sem carne para começar a semana

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 10/08/26 19h06
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Lentilha com pimentão e espinafre (Imagem: Oliver_Johnson | Shutterstock)

Começar a semana com um jantar saudável e sem carne não precisa significar repetir os mesmos pratos ou abrir mão do sabor. Ingredientes como lentilha, tofu, cogumelos e vegetais permitem criar refeições leves e equilibradas. Além disso, podem ser combinados de diferentes maneiras, tornando o cardápio mais variado sem complicar a rotina.

Abaixo, confira 3 receitas sem carne para começar a semana!

1. Lentilha com pimentão e espinafre

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
  • 1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 cebola descascada e fatiada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os pimentões e refogue por alguns minutos, mantendo-os levemente crocantes. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a lentilha e o tomate e junte os vegetais refogados. Tempere com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.

2. Tofu à Brás

Ingredientes

  • 500 g de batata descascada e cortada em palitos
  • 250 g de tofu firme amassado
  • 120 g de cogumelo paris
  • 1 alho-poró fatiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de molho tamari
  • Pimenta-do-reino moída, cúrcuma, alho em pó, noz-moscada em pó, coentro picado, azeite de oliva e azeitona preta a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os palitos de batata e tempere com pimenta-do-reino, cúrcuma, alho em pó, noz-moscada e um fio de azeite de oliva. Transfira para uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, mexendo a cada 10 minutos. Retire do forno e reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola. Junte o alho-poró e refogue por 1 minuto. Acrescente o cogumelo e refogue por 4 minutos. Adicione o tofu e o molho tamari e misture. Tempere com pimenta-do-reino, cúrcuma e noz-moscada. Refogue por 3 minutos e coloque os palitos de batata. Desligue o fogo e finalize com o coentro e a azeitona preta. Sirva em seguida.

Hambúrguer de cogumelo com cenoura em tábua de madeira. Ao lado, vários tipos de cogumelos
Hambúrguer de cogumelo com cenoura (Imagem: barmalini | Shutterstock)

3. Hambúrguer de cogumelo com cenoura

Ingredientes

  • 200 g de cogumelos paris e shimeji picados
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1 colher de sopa de linhaça moída
  • 3 colheres de sopa de água
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a linhaça moída com a água e deixe descansar até formar um gel. Enquanto isso, aqueça o azeite de oliva em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os cogumelos e refogue até que a água liberada por eles evapore. Adicione a cenoura e refogue por mais 4 minutos. Desligue o fogo, transfira a mistura para um recipiente e espere amornar.

Junte a aveia, a linhaça hidratada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa que possa ser modelada. Divida em porções e modele os hambúrgueres. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

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