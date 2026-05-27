Jantar saudável: 3 receitas práticas para fazer na air fryer

A air fryer se tornou uma grande aliada para quem busca refeições leves, rápidas e cheias de sabor no dia a dia. Com poucos ingredientes e preparo simples, é possível criar jantares equilibrados, nutritivos e com aquela textura dourada irresistível, sem exagerar no óleo.

A seguir, veja 3 receitas práticas e saudáveis para fazer na air fryer no jantar!

1. Frango com batata e limão-siciliano

Ingredientes

1 frango inteiro limpo

6 batatas cortadas em pedaços

1 limão-siciliano cortado em rodelas

cortado em rodelas 4 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de ervas finas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ramos de alecrim para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o frango e tempere por dentro e por fora com alho, azeite, páprica doce, ervas finas, sal e pimenta-do-reino. Adicione algumas rodelas de limão-siciliano dentro do frango para deixar a carne mais aromática e suculenta. Deixe descansando por 2 horas.

Após esse tempo, coloque o frango na cesta da air fryer e distribua as batatas ao redor. Acrescente o restante das rodelas de limão-siciliano e o alecrim. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Asse o frango a 180 °C por 30 minutos. Abra a cesta com cuidado, vire o frango e mexa as batatas para dourarem por igual. Volte para a air fryer e asse por mais 25 a 35 minutos, até o frango ficar dourado por fora e cozido por dentro. Retire da air fryer e deixe descansar por 5 minutos. Sirva em seguida.

Muffin salgado de sementes (Imagem: Enjoy The Life | Shutterstock)

2. Muffin salgado de sementes

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de chia

2 colheres de sopa de linhaça

1/2 cebola picada

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de sementes de abóbora

1 colher de sopa de sementes de girassol

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos, o iogurte natural, a farinha de aveia, a chia, a linhaça, a cebola, o orégano, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma massa encorpada. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente. Distribua a massa nas forminhas de papel de muffin e finalize com as sementes de abóbora e as sementes de girassol por cima, pressionando levemente para aderirem à massa.

Preaqueça a air fryer a 160 °C por 5 minutos. Coloque as forminhas no cesto da air fryer, deixando espaço entre elas. Asse a 160 °C por 14 a 18 minutos, até os muffins ficarem dourados, firmes e levemente crocantes na superfície. Retire da air fryer, espere amornar e sirva em seguida.

3. Tomate recheado com atum

Ingredientes

4 tomates

170 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 1/2 cebola picada

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de ricota amassada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave os tomates, corte uma tampa na parte superior e retire a polpa com cuidado para formar uma cavidade. Reserve. Em uma tigela, coloque o atum, a cebola, o cheiro-verde, a ricota, o azeite, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar um recheio cremoso. Recheie os tomates com a mistura de atum. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque os tomates recheados na cesta da air fryer com cuidado para não tombarem. Asse a 180 °C por 10 a 15 minutos, até os tomates ficarem macios. Retire da air fryer e sirva em seguida.