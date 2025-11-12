Jantar saudável: 3 receitas leves e ricas em proteínas

Depois de um dia corrido, nada melhor do que um jantar saudável, prático e cheio de sabor. Melhor ainda se for rico em proteínas, que ajudam o corpo a se recuperar, fortalecem os músculos e garantem saciedade até a manhã seguinte. Se você está procurando receitas que reúnem todos esses benefícios em um único prato, estas 3 opções vão conquistar seu paladar. Confira!

Berinjela recheada com proteína de soja

Ingredientes

2 berinjelas

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e coentro picado a gosto

Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja e hidrate com água quente por 10 minutos. Após, escorra e esprema para retirar o excesso de líquido. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a proteína de soja, o tomate, o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada e cozinhe até o recheio ficar encorpado. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento, e retire parte da polpa com uma colher, formando “barquinhas”. Recheie a berinjela com a proteína de soja, coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido. Asse até a berinjela ficar macia. Finalize com coentro e sirva em seguida.

Abobrinha com atum

Ingredientes

1 abobrinha

130 g de atum em água escorrido e desfiado

em água escorrido e desfiado 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

1 xícara de chá de tomate-cereja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, corte a abobrinha em tiras e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e o tomate-cereja. Adicione as tiras de abobrinha e o atum e refogue até a abobrinha amolecer levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Almôndega de lentilha ao molho de tomate (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

Almôndega de lentilha ao molho de tomate

Ingredientes

Almôndega

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de cebola descascada e picada

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Molho com legumes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cenoura descascada e picada

descascada e picada 1/2 xícara de chá de lentilha cozida

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate natural

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Almôndega

Em um processador, bata a lentilha até obter uma massa. Adicione os flocos de aveia, a farinha de linhaça, o alho, a cebola, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo. Retire do forno e reserve.

Molho com legumes

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cenoura e o tomate. Acrescente o molho de tomate e a lentilha e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Cubra as almôndegas com o molho e finalize com salsinha. Sirva em seguida.