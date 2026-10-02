Variedades

Jantar saudável: 3 receitas com peixe para uma refeição leve e saborosa

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 02/10/26 18h06
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Peixe assado com tomate-cereja (Imagem: Alexander Prokopenko | Shutterstock)

Para quem deseja seguir uma alimentação equilibrada, o peixe pode ser uma ótima alternativa. Fonte de proteínas, vitaminas e minerais, ele é um ingrediente versátil que combina com diferentes acompanhamentos e pode ser preparado de diversas maneiras, sem exigir muito tempo na cozinha. Algumas espécies ainda são ricas em ômega 3, nutriente associado à saúde do coração e do cérebro, tornando-se uma opção deliciosa e saudável para incluir no cardápio.

Abaixo, confira 3 receitas com peixe para uma refeição leve e saborosa!

1. Peixe assado com tomate-cereja

Ingredientes

  • 800 g de filés de peixe branco
  • 150 g de tomate-cereja vermelho
  • 150 g de tomate-cereja amarelo
  • Suco de 1/2 limão
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Ramos de tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 pitada de páprica doce
  • 1 limão-siciliano cortado em rodelas
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com 1 colher de sopa de azeite, sal, pimenta-do-reino, páprica doce e o suco de 1/2 limão. Em uma forma untada com azeite, distribua as rodelas de limão-siciliano e o alho no fundo. Disponha os filés de peixe na assadeira, sem sobrepor, e espalhe os tomates-cereja ao redor. Coloque os ramos de tomilho por cima e regue com o restante do azeite.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. O peixe deve estar cozido e se desfazer facilmente com um garfo, enquanto os tomates-cereja devem ficar macios e levemente dourados. Retire do forno e sirva em seguida.

2. Salada de tilápia com rúcula e manga

Ingredientes

  • 2 filés de tilápia
  • 1 manga madura cortada em cubos
  • 2 xícaras de chá de rúcula
  • 1/2 cebola-roxa fatiada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Aqueça uma frigideira em fogo médio e coloque 1 colher de sopa de azeite. Grelhe os filés de tilápia por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem cozidos no centro. Retire do fogo e corte em pedaços. Em um recipiente, coloque a rúcula, a manga e a cebola-roxa. Tempere com o restante do azeite, suco de limão e sal. Misture delicadamente. Acrescente a tilápia grelhada e sirva em seguida.

Um prato num bowl azul claro contendo um filete de salmão grelhado bem temperado, acompanhado por grão-de-bico, brotos de ervilha e fatias de limão ao lado.
Salmão assado com grão-de-bico crocante (Imagem: koss13 | Shutterstock)

3. Salmão assado com grão-de-bico crocante

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • 400 g de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 3 dentes de alho picados
  • Brotos de ervilha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 limão-siciliano cortado em gomos

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e tempere com 1 colher de sopa de azeite, 1 dente de alho picado, sal e pimenta-do-reino. Misture bem até envolver todos os grãos. Distribua em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 15 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, misture o restante do azeite, a páprica defumada, 2 dentes de alho, sal, pimenta-do-reino e o suco de limão. Espalhe o tempero sobre os filés de salmão.

Retire a assadeira do forno, misture o grão-de-bico e disponha os filés de salmão, sem sobrepor. Retorne ao forno por mais 10 a 15 minutos, até o salmão ficar cozido e levemente dourado e o grão-de-bico ficar dourado e crocante. Retire do forno e deixe o salmão descansar por 3 minutos. Sirva com os brotos de ervilha e os gomos de limão-siciliano.

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