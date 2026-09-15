Jantar completo sem complicação: aprenda a fazer essa salada proteica com frango, abacate e ovo

Nem sempre há tempo ou disposição para preparar pratos elaborados no fim do dia. Ainda assim, é possível montar uma refeição nutritiva, colorida e cheia de sabor em poucos minutos, reunindo ingredientes frescos que agradam ao paladar e sustentam o corpo até o dia seguinte.

Esta salada é a prova disso: combina peito de frango grelhado, abacate cremoso, tomate-cereja e ovo cozido sobre uma base de folhas verdes, tudo finalizado com um molho leve de iogurte. Confira o passo a passo abaixo e leve mais praticidade à sua mesa!

Salada com frango grelhado

Ingredientes

Salada

2 filés de peito de frango

1 colher de sopa de azeite de oliva

150 g de mix de folhas verdes (alface crespa roxa e miniespinafre)

Polpa de 1 abacate maduro fatiado

maduro fatiado 12 tomates-cereja cortados ao meio

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Molho de iogurte

3 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de chá de suco de limão

1 fio de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Salada

Em um recipiente, tempere os filés de peito de frango com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira em fogo médio, grelhe as peças até dourar todos os lados e cozinhar por completo. Deixe descansar por alguns minutos e, com a ajuda de uma faca, corte em fatias. Reserve. Em uma panela, coloque a água e os ovos e leve ao fogo médio por 9 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e resfrie em água gelada para interromper o cozimento. Descasque e corte ao meio.

Molho de iogurte

Em um recipiente, prepare o molho misturando o iogurte natural, o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea.

Montagem

Espalhe o mix de folhas verdes no fundo de um recipiente largo e disponha por cima, em fileiras separadas, o frango fatiado, os tomates-cereja, o abacate e os ovos. Polvilhe com pimenta-do-reino e sirva acompanhado com molho de iogurte à parte.