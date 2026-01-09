Janeiro Branco: 5 motivos para iniciar a terapia no começo do ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Viradas de calendário costumam despertar reflexões profundas sobre a própria vida, os caminhos escolhidos e aquilo que já não faz mais sentido. Entre planos, expectativas e promessas, cresce também a necessidade de atenção ao equilíbrio emocional, especialmente em um período marcado por cobranças internas e externas.

Nesse contexto, ganha destaque o Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde mental e emocional, que propõe o início do ano como um convite à escuta interna, ao autocuidado e à prevenção do sofrimento psicológico. A iniciativa reforça que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo e pode influenciar diretamente a forma como os desafios são enfrentados ao longo do ano. A seguir, veja razões que ajudam a entender por que esse cuidado pode fazer diferença desde os primeiros meses!

Por que iniciar a terapia em janeiro pode impactar todo o ano emocional

Para a professora do curso de Psicologia da Afya Centro Universitário de Itaperuna Mariana Ramos, iniciar a terapia logo no princípio do ano é uma decisão que impacta positivamente todo o percurso emocional ao longo dos meses seguintes.

“Janeiro funciona como uma pausa natural. As pessoas tendem a refletir sobre a vida que estão levando, sobre o que desejam manter e o que precisa ser transformado. A terapia ajuda a organizar essas reflexões e transformá-las em caminhos possíveis”, explica.

Segundo a profissional, ainda é comum associar a psicoterapia apenas a momentos de crise, mas essa percepção tem mudado. Cada vez mais pessoas buscam a terapia como um espaço de prevenção, amadurecimento emocional e desenvolvimento humano.

“O cuidado com a saúde mental não deve acontecer somente quando o sofrimento já se instalou. A terapia vai além do tratamento de sintomas, pois promove autoconhecimento, planejamento emocional e fortalecimento psicológico para lidar melhor com os desafios da vida”, explica.

Utilizando a metáfora da casa, a docente reforça a importância do cuidado contínuo com a mente. “Muitas pessoas só procuram ajuda quando a estrutura ameaça ruir, mas nenhuma casa se mantém segura sem manutenção”, compara.

Dentro da proposta do Janeiro Branco, ela destaca que saúde mental não é luxo nem sinal de fraqueza, mas uma necessidade básica. “Começar o ano cuidando da mente é um investimento que se reflete em mais clareza, equilíbrio e autonomia ao longo de todo o ano”, conclui Mariana Ramos.

A terapia pode beneficiar a forma de se relacionar com o outro, dentre muitos outros benefícios (Imagem: fizkes | Shutterstock)

5 benefícios de iniciar a terapia no começo do ano

Para quem ainda tem dúvidas sobre iniciar a terapia em janeiro, a professora Mariana Ramos elenca os principais benefícios desse cuidado logo no começo do ano:

1. Aproveitar o clima de recomeço

Janeiro favorece mudanças e a construção de novos hábitos emocionais.

2. Organizar metas e expectativas

A terapia ajuda a tornar objetivos mais realistas e compatíveis com o bem-estar.

3. Desenvolver autoconhecimento

Compreender emoções, comportamentos e padrões fortalece escolhas mais conscientes.

4. Prevenir o adoecimento emocional

O cuidado precoce reduz riscos de ansiedade, estresse e esgotamento ao longo do ano.

5. Fortalecer relações e autoestima

O processo terapêutico melhora a forma de se posicionar no mundo e de se relacionar com o outro.

“Assim como planejamos o ano pensando na carreira e na saúde física, a saúde emocional também precisa ser prioridade. Começar a terapia em janeiro é um gesto de responsabilidade consigo mesmo e um passo importante para uma vida mais equilibrada e consciente”, conclui a professora Mariana Ramos.

Por Beatriz Felicio