Jabuticaba: 7 benefícios da fruta para a saúde e como cultivá-la

A jabuticaba é uma fruta típica do Brasil, conhecida pelo sabor adocicado e levemente ácido. Nativa da Mata Atlântica, chama a atenção porque seus frutos crescem diretamente no tronco, formando um visual único. Além de ser consumida in natura, é bastante utilizada em geleias, sucos, vinhos, licores e sobremesas.

Na culinária, a jabuticaba é valorizada pela versatilidade e pelo sabor marcante. Mas não é só isso: a fruta também é rica em nutrientes e compostos bioativos, especialmente na casca, onde se concentram antioxidantes importantes. A seguir, veja como ela pode contribuir para a saúde, como consumir e cultivar!

1. Efeito antioxidante

A jabuticaba é uma fruta rica em antioxidantes, especialmente antocianinas, compostos responsáveis por sua coloração roxa intensa. Essas substâncias ajudam a combater os radicais livres, que são moléculas instáveis associadas ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de diversas doenças. Ao neutralizar esses radicais, os antioxidantes presentes na jabuticaba contribuem para a proteção das células, fortalecem o sistema imunológico e auxiliam na saúde do coração.

2. Contribui para a saúde do coração

As antocianinas e outros polifenóis presentes na jabuticaba auxiliam na proteção do sistema cardiovascular. Esses compostos podem ajudar a melhorar a circulação sanguínea e reduzir processos inflamatórios ligados a problemas cardíacos. Além disso, a fruta contém fibras, que colaboram para o controle do colesterol. Uma alimentação equilibrada, com frutas ricas em antioxidantes, tende a favorecer a manutenção de níveis saudáveis de pressão arterial.

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de mortes no mundo. Ainda conforme o órgão, anualmente, cerca de 360 mil brasileiros morrem em decorrência dessas condições.

Além disso, conforme o Ministério da Saúde, estima-se que um em cada quatro brasileiros seja hipertenso, muitas vezes sem saber. Silenciosa, a condição pode levar a infarto do miocárdio, AVC (acidente vascular cerebral), insuficiência renal e até morte súbita cardíaca.

3. Ajuda no controle da diarreia

A jabuticaba pode ajudar a combater a diarreia devido ao seu alto teor de taninos, compostos naturais com propriedades adstringentes que auxiliam na redução da inflamação intestinal e no controle do trânsito intestinal acelerado. Além disso, a fruta contém fibras solúveis, que ajudam a absorver o excesso de água no intestino, contribuindo para a formação de fezes mais consistentes.

Seu consumo moderado, seja in natura ou na forma de chás preparados com a casca, pode ser uma opção natural para aliviar episódios de diarreia. No entanto, se os sintomas persistirem, é essencial buscar orientação médica.

4. Fortalece o sistema imunológico

A jabuticaba fortalece o sistema imunológico por ser rica em vitamina C, um nutriente essencial para estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra vírus, bactérias e outros agentes invasores. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo em parceria com o Food Research Center, 100 g da fruta oferecem cerca de 16,2 mg de vitamina C.

As fibras da jabuticaba ajudam a retardar a absorção da glicose no organismo, evitando picos rápidos após as refeições (Imagem: Milton Buzon | Shutterstock)

5. Pode ajudar no controle da glicemia

O Brasil conta com 15,7 milhões de adultos com diabetes, conforme o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF) de 2021. Destes, quase 32% não foram diagnosticados. Nesse contexto, os compostos fenólicos da jabuticaba podem contribuir para o controle dos níveis de açúcar no sangue.

As fibras também retardam a absorção da glicose, evitando picos rápidos após as refeições. Esse efeito é interessante para pessoas que precisam manter a glicemia sob controle. Ainda assim, é importante que o consumo da fruta faça parte de uma alimentação equilibrada e com orientação profissional quando necessário.

6. Tem ação anti-inflamatória

Os polifenóis presentes na jabuticaba possuem propriedades anti-inflamatórias. Isso significa que podem ajudar a reduzir inflamações no organismo, que estão associadas a diversas doenças crônicas. Ao atuar na modulação de processos inflamatórios, a fruta pode colaborar para a prevenção de problemas de saúde ao longo do tempo. Uma dieta rica em alimentos naturais e coloridos tende a favorecer esse efeito protetor.

7. Favorece a saúde da pele

Por ser rica em antioxidantes e vitamina C, a jabuticaba pode contribuir para a saúde da pele. A vitamina C participa da produção de colágeno, proteína responsável pela firmeza e elasticidade cutânea. Os antioxidantes ajudam a proteger contra danos causados pela exposição ao sol e à poluição. O consumo regular de frutas com esses nutrientes pode colaborar para uma aparência mais saudável.

Como consumir a jabuticaba

A jabuticaba pode ser consumida fresca, diretamente do pé, aproveitando tanto a polpa quanto a casca, onde se concentram muitos nutrientes. Também pode ser utilizada no preparo de sucos naturais, geleias caseiras, compotas, licores e sobremesas. Outra opção é incluir a fruta em vitaminas ou misturá-la a iogurtes e saladas de frutas. Para aproveitar melhor seus benefícios, o ideal é priorizar preparações com pouco açúcar e inserir a jabuticaba dentro de uma alimentação variada e equilibrada.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios da jabuticaba para a saúde, seu consumo deve ser feito com moderação e não substitui tratamentos médicos ou acompanhamento profissional. O excesso da fruta pode causar efeitos indesejados, como desconforto intestinal, devido ao alto teor de fibras. Além disso, pessoas com condições específicas, como diabetes ou problemas digestivos, devem consultar um médico ou nutricionista antes de incluí-la na dieta regularmente.

Cultivando a jabuticaba em casa

Cultivar jabuticaba em casa é possível, principalmente em quintais, jardins amplos e até em vasos grandes, desde que a planta receba os cuidados adequados. A jabuticabeira prefere clima tropical ou subtropical, solo fértil, levemente ácido e bem drenado. O local deve ter boa incidência de sol, embora a planta também tolere meia-sombra. A irrigação precisa ser frequente, mantendo o solo úmido, mas sem encharcar.

Quando cultivada em vaso, é importante escolher um recipiente profundo, com boa drenagem e adubação regular. A frutificação pode levar alguns anos, especialmente quando o plantio é feito por sementes, mas com paciência e manejo adequado, a árvore pode produzir frutos saborosos no próprio quintal.